台積電熊本廠開幕　岸田文雄錄影祝賀！宣布加碼補助二廠

▲台積電（TSMC）熊本廠24日正式開幕，日相岸田文雄以影片方式祝賀。（資料照／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

台積電（TSMC）在日本首座晶圓廠於熊本縣菊陽町落成，當地時間今（24）日下午2時（台灣時間下午1時）舉行熊本廠開幕典禮。根據日媒TBS報導，在開幕式上，日本首相岸田文雄以預錄影片方式發表致詞，並正式宣布將補助熊本二廠建設。

▲台積電熊本廠開幕典禮，創辦人張忠謀致詞。（圖／記者高兆麟攝）

全球最大半導體製造商台積電熊本廠24日開幕，由子公司「日本先進半導體製造公司」（JASM）經營的熊本第一工廠有望今年10月開始生產，用於汽車與電器產品的12奈米到28奈米晶片。台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、創辦人張忠謀，以及駐日代表謝長廷與國發會主委龔明鑫都將出席開幕典禮。日本方面，由經濟產業大臣齋藤健、地方創生大臣自見英子、熊本縣知事蒲島郁夫等官員參加。

台積電先前宣布年內將動工興建熊本二廠，齋藤健24日就此表示，「這將為先進半導體的穩定供應帶來極大幫助」，同時也表明了將進行財政支援的意向。

據TBS電視台24日報導，日本政府已經決定補助熊本一廠最高4760億日圓（約新台幣1000億元），若加上第二工廠，預計將投入1.2兆日圓（約2500億元）的補助金。此前日媒報導也稱，日本政府基本上擬定補助台積電熊本二廠補助約7300億日圓（約新台幣1555億元），有可能在今天正式宣布此訊。