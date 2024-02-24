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台日友好！日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵　加強跨國鐵道合作

▲▼日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵公司。（圖／台鐵公司）

▲日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵公司。（圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

台日鐵道友好更進一步，日本京急、阪神電鐵高層近日拜會台鐵公司，會晤中雙方對鐵道旅遊及行銷雙邊合作事宜廣泛交換意見，台鐵公司表示，未來台鐵將加強與國際鐵道交流和合作，開拓更寬廣服務領域。

日本京濱急行電鐵株式會社(京急電鐵)原田　一之(Kazuyuki Harada)取締役會長（代表取締役），近日率島　由紀子(Yukiko Shima)新價值創造室部長拜會台鐵公司，台鐵公司董事長杜微、營業群副總經理劉雙火、營業處處長陳榮彬、附業發展處處長古時彥等人接待，兩家公司在會議中就鐵道旅遊及行銷的雙邊合作事宜進行了廣泛的交換意見。

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京急電鐵與台鐵的關係密切，雙方曾簽訂「友好鐵路協定」，並舉辦過多項活動，包括「似顔繪製作」、「橫跨台日！鐵路紀念章拉力賽」、「台鐵-京急友好互換車廂塗裝」、「台鐵x京急友好鐵道協定締結紀念乘車券」，以及「羽田空港國內線站台鐵宣傳展示牆」等。京急電鐵會長原田一之今年更榮獲「台灣觀光特別貢獻獎」。

▲▼日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵公司。（圖／台鐵公司）

▲▼日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵公司。（圖／台鐵公司）

▲▼日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵公司。（圖／台鐵公司）

此外，日本阪神電鐵代表取締役社長久須勇介等人也訪問了台鐵公司。阪神電鐵主要連結大阪梅田、難波市區、神戶之間的交通，並與近鐵電車奈良線、神戶高速線、山陽電鐵線有直通運轉。台鐵董事長杜微在擔任台鐵局長任內也曾赴日參訪阪神電鐵，請益鐵道營運安全及觀光事宜。

杜微表示，日本兩家知名鐵道公司的營運服務各擅勝場，推動軌道聯結、異業結盟、地方創生等模式有許多值得學習之處。未來，台鐵公司將加強與國際鐵道的交流，以回饋台灣軌道經營，並開拓更寬廣的服務領域。

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