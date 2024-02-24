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東北季風鬧元宵「2地區」有雨　明午後轉冷探10℃

▲▼ 燈籠,元宵節,上元節,春節,過年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲今天元宵節受到「東北季風」影響，北海岸及東半部迎風面雲量多。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

記者葉國吏／綜合報導　

今天元宵節，清晨受到東北季風影響，最低溫出現在新北石門11.6度。上午冷空氣略減弱，氣溫微升；明下午起冷空氣再增強，明晚至下週一(26日)晨、氣溫降至最低，台北觀測站約在13度，再觸及大陸冷氣團(≦14度)的定義，沿海及部分平地最低氣溫則在10度左右。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(24)日至下週二(27日)持續「東北季風」型態，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。今日、明(25)日上午冷空氣略減弱，氣溫微升，北台仍偏涼，其他早晚涼。今日各地區氣溫：北部12至20度，中部14至28度，南部15至32度，東部14至25度。▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

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▲今(24日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，迎風面有較多雲層(左圖)。4：30降水回波合成圖顯示，東半部海面有弱降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，北海岸降雨較明顯、東半部零星雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明下午起冷空氣再增強、北台再轉冷，其他地區氣溫略降；明晚至下週一(26日)晨、氣溫降至最低時，台北觀測站約在13度，再觸及大陸冷氣團(≦14度)的定義，沿海及部分平地最低氣溫則在10度左右，應注意添衣保暖。

下週三、四(28、29日)轉「高壓迴流」型態，天氣好轉，氣溫明顯回升，西半部晴朗穩定、易有霧，東半部偶有局部短暫雨。下週五(1日)起另一波鋒面通過，鋒後有比前波強的「強冷空氣」南下，但為期末的模擬，應密切觀察模式的調整。

 
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