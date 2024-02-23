　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲冷氣團將持續影響到下周二，下周一低溫會再下探。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低溫下修，台北站今天（23日）清晨出現14.3度，達冷氣團標準，且將影響到下周二。氣象署表示，後天和下周一冷空氣補充南下，中部以北氣溫會再下降，北部、中部局部地區低溫可能下探11度。

中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，北部今天一早起床出門明顯感受天氣轉冷、轉涼，昨天隨一波冷空氣南下，今天清晨台北站出現14.3度低溫，達冷氣團標準，這波冷空氣將持續影響好幾天，下周二前北台灣整天偏冷、偏涼，其他地區早晚溫度低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅雅尹說明，北邊大陸冷高壓持續南下，冷空氣正在南下，盛行東北風，風勢強勁，水氣集中迎風面北部、東半部，今天清晨基隆北海岸、東半部、大台北有局部降雨，未來幾天降雨型態類似，今天到周末降雨區域為基隆北海岸、東半部、大台北地區，偶而會出現局部短暫雨。

下周一、下周二冷空氣遞補南下，羅雅尹表示，屆時水氣將增多，北部其他地方、中南部山區有零星降雨，下周三水氣減少，降雨縮減為迎風面基隆海岸、東半部、大台北地區。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度部分，羅雅尹指出，北部今天到下周二前，整天氣溫低，白天氣溫上升幅度有限，整天偏冷、偏涼，東部花東氣溫也稍微下降，白天稍微偏冷，中南部早晚氣溫低，白天可回升到20多度，中南部感受白天氣溫轉涼，夜晚清晨冷。

羅雅尹表示，周六和周日，中部以北低溫13到14度，其他地方16到18度，周日和下周一冷空氣會再補充下來，中部以北氣溫會再更下降，下周一前後北部、中部低溫可能會到11到14度。

ET快訊
快訊／無照男綠燈直行撞飛3姊弟　公路局回應了
晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」
警專正妹被強制驗尿！　5星飯店貼白粉照喊冤：是鹽巴
22歲女學生吃便當竟中風！　後半輩子得靠家人
3姊弟家境不好！PTT見「74歲男高速撞擊」怒：鞭刑
幫小姊妹集氣！　全校師生祈福卡貼滿牆：快回來
關韶文宣布離開台灣！　YouTube停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

遭1.1萬伏特電擊！台電30歲工程員插管搶命　驚悚爆閃瞬間曝

Twitch怪物新人被停權！小號運動內衣熱舞「失誤露出」粉絲哭了

哈士奇從飼主背後搶食　她嚇傻漢堡秒被吞光...

藍白黨團三長餐敘談召委合作？　傅崐萁：同心才可制衡霸道民進黨

74歲無照男綠燈直行撞上彰化3姊弟　公路局：邀專家會勘優化路口

紙袋掛機車上不見了！他卻喊「謝謝你幫帶走」　網虧：超級驚喜包

企鵝妹奪實況主大獎「帶獎盃來台灣」開直播用中文甜喊：我回來了

IG小帳「深夜突傳訊息」給大帳：可幫忙嗎？　她嚇壞喊毛

校園遊蕩犬「咬死動物、人犬衝突」頻傳　6校學生會：全面檢討政策

桃園市商業轉型服務中心　主動出擊輔導商服業升級轉型

晚安小雞有救了！知情人士爆有「貴人相助」：檯面下力量已在運作

「21萬歐洲遊」又有人踩雷！　黃大米：我真的做不到吞下去

冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

李到晛當兵「休假直奔見女友林智妍」　民眾目擊約會甜蜜畫面

傳台中食安處人員淚灑專家會議　薛瑞元：專業跟科學用情緒處理不對

台南女深夜酒駕高速衝民宅　屋主超慘「圍牆毀了車也被撞爛」

加薩未來6個月恐死8.5萬人　美英團隊估算以哈戰火3大情境

台積電熊本廠僅20個月建成　韓媒讚：史無前例的閃電速度

拜登會面納瓦尼妻女　美宣布對俄新一輪制裁「包含普丁本人」

「特斯拉Cybertruck」新增3款包膜塗裝　最貴要20萬、僅限這一州

紐約怪男地鐵站隨機攻擊　男遊客突然遭「後方砍脖」爆血送醫

新北市第一家！台中最狂火鍋店永和店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

英國制裁俄國軍事供應鏈「3中企入列」　陸使館強硬回：堅決回擊

警直白制止武嶺亭違規遊客　「去那邊拍沒有比較漂亮」

生活熱門新聞

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

人行道騎車撞高中生！阿伯狂嗆聲「見警秒變臉」

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

3姊弟家境不好！PTT怒見「74歲男高速撞擊」：公開鞭刑

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

更多熱門

相關新聞

北台灣底層好濕！專家：最低溫同時出現　冷氣團達標「還會更冷」

北台灣底層好濕！專家：最低溫同時出現　冷氣團達標「還會更冷」

冷空氣發威，氣象專家吳聖宇表示，今（23日）北台灣底層好濕，台北站觀測相對濕度有近90%，台北觀測到最低溫14.3度也出現在該時段，冷氣團達標；周日到下周二冷空氣厚度增加，溫度會更低一些，東北部空曠地區低溫下探10度。

武漢市民因地面結凍摔傷頻發 醫師組團教學「企鵝步」防滑

武漢市民因地面結凍摔傷頻發 醫師組團教學「企鵝步」防滑

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

冷空氣襲不停！今起一路冷到2月底　下周2天最凍「低溫跌破10度」

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

氣溫一路下探！挑戰強烈冷氣團時間曝　低溫下探10度

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

全島氣溫下修！台北一夜直落14.4度　冷氣團凍到下周二

關鍵字：

天氣氣象署氣象冷氣團低溫降溫降雨氣溫

讀者迴響

熱門新聞

阿伯有事沒接送！彰化3姊弟放學慘遭休旅車撞飛

嫩模揭「波霸杯富商」5年1億性愛合約　控隱瞞已婚趁醉性侵

警專生開毒趴高調PO網　學長看不下去：快去抓她

快訊／黃品源55歲爆再婚「娶俄羅斯美女」新娘身份曝光

快訊／重大車禍！彰化3姊弟遭車撞飛

她待業每天睡到中午　崩潰：該做什麼

跟Toyz爆熱戀「篠崎泫深夜崩潰發聲」

台電男遭1.1萬伏特電擊　驚悚爆閃瞬間曝

3姊弟遭撞命危！阿伯「眼睛開刀」1天沒接遇劫

傳播妹遭火鍋毀容！連私密處也燙傷　女經紀僅判刑8月

女模反擊！　控「波霸杯大亨」：趁我酒醉性侵我

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

最帥展昭何家勁認結婚！　「跟女兒出門被拍」老婆身分曝

3姊弟走斑馬線遭撞命危　驚悚影像曝

香蕉被「路邊騎士大哥」稱讚　脫口罩是大咖前輩！

更多

最夯影音

更多
Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　曾告白「太喜歡妳」親揭真相
李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

李宗瑞花燈連3年參賽　2024燈會新作獲特優！

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

魔術師表演瞬間移動3榴槤　菜蓋關上「憑空換位」網嚇翻

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

廣東瀝心沙大橋被船撞成兩截，有車輛落水

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面