冷氣團提早達標！最凍時刻還沒到「下周一掉到11度」

▲冷氣團將持續影響到下周二，下周一低溫會再下探。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

低溫下修，台北站今天（23日）清晨出現14.3度，達冷氣團標準，且將影響到下周二。氣象署表示，後天和下周一冷空氣補充南下，中部以北氣溫會再下降，北部、中部局部地區低溫可能下探11度。

中央氣象署預報中心技正羅雅尹表示，北部今天一早起床出門明顯感受天氣轉冷、轉涼，昨天隨一波冷空氣南下，今天清晨台北站出現14.3度低溫，達冷氣團標準，這波冷空氣將持續影響好幾天，下周二前北台灣整天偏冷、偏涼，其他地區早晚溫度低。

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羅雅尹說明，北邊大陸冷高壓持續南下，冷空氣正在南下，盛行東北風，風勢強勁，水氣集中迎風面北部、東半部，今天清晨基隆北海岸、東半部、大台北有局部降雨，未來幾天降雨型態類似，今天到周末降雨區域為基隆北海岸、東半部、大台北地區，偶而會出現局部短暫雨。

下周一、下周二冷空氣遞補南下，羅雅尹表示，屆時水氣將增多，北部其他地方、中南部山區有零星降雨，下周三水氣減少，降雨縮減為迎風面基隆海岸、東半部、大台北地區。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周溫度部分，羅雅尹指出，北部今天到下周二前，整天氣溫低，白天氣溫上升幅度有限，整天偏冷、偏涼，東部花東氣溫也稍微下降，白天稍微偏冷，中南部早晚氣溫低，白天可回升到20多度，中南部感受白天氣溫轉涼，夜晚清晨冷。

羅雅尹表示，周六和周日，中部以北低溫13到14度，其他地方16到18度，周日和下周一冷空氣會再補充下來，中部以北氣溫會再更下降，下周一前後北部、中部低溫可能會到11到14度。