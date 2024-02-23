北台灣底層好濕！專家：最低溫同時出現　冷氣團達標「還會更冷」

▲台北站觀測相對濕度有近90%，台北觀測到最低溫14.3度也出現同一時段。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

冷空氣發威，氣象專家吳聖宇表示，今（23日）北台灣底層好濕，台北站觀測相對濕度有近90%，台北觀測到最低溫14.3度也出現在該時段，冷氣團達標；周日到下周二冷空氣厚度增加，溫度會更低一些，東北部空曠地區低溫下探10度。

天氣職人吳聖宇表示，北台灣底層好濕，台北站觀測相對濕度有近90%，今天清晨的最低溫14.3度也出現在那段時間，冷氣團達標，預報的露點溫度差不多就是14.0度，氣溫非常接近露點溫，但是再往上看到1500公尺高度卻是吹南風，冷空氣厚度很淺高度很低，相當春季的特徵。

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吳聖宇表示，25日到27日冷空氣厚度增加，溫度可能會更低一些，中北部、東北部空曠地區有機會來到10到12度低溫。

氣象署表示，今天大陸冷氣團影響，北台灣低溫13至15度、高溫15至18度，整天感受偏冷，其他地區夜晚清晨低溫普遍16至19度，早晚感受較冷，而白天中部及花東高溫22到25度，南部高溫約27到29度，中南部日夜溫差大。

氣象署也指出，今天降雨則是在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區降雨較零星，外出記得攜帶雨具備用，新竹以南地區維持多雲到晴的天氣。