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大陸 大陸焦點 特派現場

新疆恐怖寒流-52.3℃破紀錄！大批水鳥遭「活活凍死」冰封在湖面

新疆最冷的地區溫度甚至低至零下52.3度，導致湖裡成群的水鳥瞬間被凍死，冰封在湖面上。（圖／X）

▲新疆最冷的地區溫度甚至低至零下52.3度，導致湖裡成群的水鳥瞬間被凍死，冰封在湖面上。（圖／X）

圖文／CTWANT

大陸20個省份於近日遭遇龍年首場寒潮，大範圍降溫降雪，北疆富蘊縣吐爾洪鄉最低氣溫竟降至零下52.3度，打破歷史極值。另外新疆的嚴寒還導致湖裡大群水鳥都被凍死，冰封在湖面上，畫面慘不忍睹。

據人民報報導，影片顯示，新疆近日遭遇極寒天氣，最冷的地區溫度甚至低至零下52.3度，湖裡成群的水鳥瞬間被凍死，十分凄慘，網友看了也不禁哀嘆「都來不及飛就凍死了，好可憐。」、「冰河世紀突然來臨，我們人類是不是也會這樣。」、「南極都沒這麼冷。」、「住冰箱里還比較暖和呀！」、「今天早晨，我看見鴿子都凍死了。」

不僅如此，新疆的1名男子也於19日發布影片說，家裡養的大母雞都凍死了，還有隻小白雞，凍得毛都炸起來、不會走路了，在影片中男子還在地上撿到雞蛋，並嘆「來看看我們家這個雞蛋，牠能下我就已經很意外了，下了個雞蛋凍裂了，凍成壞蛋了」，男子說「這幾天實在是太冷了，這股寒流不知道什麼時候能過去，看天氣預報應該還得持續1個星期。」

據澎湃新聞報導，大陸雨雪於22至23日減弱，24日北方大部分降雪基本停歇，而南方陰雨雪天氣將持續到本月底。雨雪壓制下，南部大部分地區氣溫偏低的狀態將延續至27日前後，北部大部分地區22日起緩慢升溫。

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