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妹子到日本旅遊弄丟手機！一查定位竟發現「手機回國了」

港女遊日手機遺失，沒想到回國發現手機定位已在香港。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲港女遊日手機遺失，沒想到回國發現手機定位已在香港。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

香港一名女子近日到北海道旅遊，但卻不小心把手機搞丟，她調閱商店監視器發現已經遭到別人撿走，但卻沒有拿去當地警局，回到香港後她用手機定位追查，發現手機竟然也在香港，因此在社群平台上公開此事，沒想到就找回手機了，因此認為是被香港自己人偷走手機了。

手機定位出現在香港，也讓當事人發文揭發找自己人偷手機。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲手機定位出現在香港，也讓當事人發文揭發找自己人偷手機。（示意圖／翻攝自pixabay）

據港媒《香港01》報導，一名香港女子日前到北海道旅遊，特地到白色戀人工廠中參觀，結果卻在商店裡遺失了手機，請店員協助調查卻發現監視器拍到，一名女子偷了她的手機帶走。當下北海道警察沒有收到有人報案，回到香港後她一查手機位置，手機竟然出現在香港，因此認為這名女竊賊可能也是到日本旅行的香港遊客。

她也因此將此事放上網，並表示有拍到對方犯罪過程，加上有查到手機定位就在香港，強調「本人只想取回手機，請盡快聯絡本人。」，沒想到發文隔天就傳出好消息，手機已經找回來，疑似是小偷看到發文後將其丟棄，隨後又被一名婦人撿到後報警歸還。

事實上，現在不少手機除了本身可以設定螢幕密碼外，也有內建GPS定位系統，只要有資料就可以找出手機的定位，並能找回手機。

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