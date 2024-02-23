別穿這2色衣服！元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

▲元宵節又被稱之為「小過年」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

文／CTWANT

明（24）天是農曆正月15日元宵節又稱為「上元節」，為三官大帝當中上官大帝的誕辰，民間更以「小過年」稱之，是傳統重要節日。命理師楊登嵙提醒，在元宵節有12項禁忌相當重要，元宵節切記不要剪頭髮、看醫生或借錢給別人，尤其不要穿黑白線條的衣服，否則恐怕引來霉運。

禁忌1：不要吵架、打小孩

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元宵節當日，是天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

禁忌2：避免剪髮

元宵節當日，應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

禁忌3：避免看醫生

元宵節當日避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

禁忌4：避免工具或設備損壞

元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

禁忌5：避免到荒郊野外

身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

禁忌6：別丟失財物

元宵節當日若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

禁忌7：不要借錢給別人

元宵節當日，最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。

禁忌8：米缸不可見底

元宵節當日，米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

禁忌9：衣服不要弄破

元宵節當日，應注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

禁忌10：不要殺生、見血

元宵節當日，切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

禁忌11：避免說髒話

元宵節當日，應避免說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

禁忌12：避免穿白色和黑色線條相間的衣服

元宵節當日，避免穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

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