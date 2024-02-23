「周休3天」有利勞資雙方！　英國61家試辦公司「近9成1年後仍維持」



▲「周休3天」有利勞資雙方！（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在全球最大規模的「周休3日」試驗結束1年後，英國大多數參與該計畫的公司，仍然允許員工縮短每週工時，且超過一半的公司將周休3日永久化實施。

據CNN的報導，英國智庫「自治」（Autonomy）與非營利組織「全球每週4天」（4 Day Week Global）曾共同進行試驗，在2022年6月至12月之間的半年裡，參與計畫的英國61家公司之員工，以正常工作時間的80%，換取相同的工資，並承諾在工作表現上完成100%的進度。

結果這場大規模實驗的籌辦者之一近日發布報告指出，至少89%參與試驗的公司仍持續執行周休3日的政策，甚至有51%參與試驗的業者在2023年底將周休3日永久化實施。61家企業中僅2家沒有回覆進行該項調查的研究人員。

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與劍橋大學、牛津大學、波士頓學院人員合作研究英國周休3日計畫的英國智庫「自治」（Autonomy），於當地時間21日發布了上述調查結果。

研究報告指出，減少工時對於勞資雙方都是極為有利的。試驗結束時，員工表示身心健康都有了明顯改善；工作與生活更趨平衡；生活整體滿意度有所提升；工作疲勞程度也得到緩解，而且這些進展在試驗結束後1年依然保持。

負責針對參與試驗的公司員工進行調查的波士頓學院社會學教授邵爾（Juliet Schor）指出，「關鍵的一點是，半年的試驗結果顯示，這不是罕見或短期的影響，這些試驗帶來了真實且持久的改變。」

另外61家公司中，有28家的經理或執行長也同意答覆該項問卷，他們都表示，每周工作4天對公司營運產生了積極正面的影響。半數受訪者指出員工流動率有所下降；近3分之1的人則表示該制度顯著改善了招聘作業；82%的高階主管也認為，周休3日有益員工福祉。

英國智庫「自治」還在報告中點出，參與試驗的公司如何讓周休3日制度保持良好運作的方法，包括修訂會議規範、職場溝通，以及待處理事項的優先順序。該項報告的作者也指出「顯而易見，1星期工作4天不僅僅是曇花一現，英國各地都有公司成功運作至今。」

報導補充，這61家參與試驗的英國公司有近半數屬於廣告行銷、專業服務、非營利部門，其餘則涉及建築、製造、零售、醫療保健、藝術娛樂等一系列行業。

近年來縮短每周工作天數的呼聲不斷增加，尤其在新冠疫情期間全球各地開始實施遠距工作以後，這樣的呼聲逐漸受世人關注。目前世界上已有許多地方開始針對周休3日進行測試，其中包括2022年執行的一場涵蓋美國及愛爾蘭共33家公司的實驗。

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