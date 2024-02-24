8種食物吃起來不鹹但「鈉含量過高」！營養師提醒少碰

▲彭逸珊提醒民眾，有些吃起來不鹹但含鈉量高的食物也建議少吃，才能好好護腎、護健康。（圖／取自Pixabay）

圖文／CTWANT

人體需要攝取適量的鈉以維持水平衡、神經傳導、肌肉收縮和心臟腎臟功能。然而，攝取過多的鈉可能導致高血壓、水腫、鈉中毒、腎臟功能受損等健康問題。為提醒民眾有意識的減鈉，健康營養師彭逸珊整理8種「不鹹但鈉含量偏高的食物」，包含雞絲麵、酸菜、泡菜、貢丸、豬肉乾、吐司、運動飲料，以及燻雞，鼓勵民眾好好護腎護健康。

營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」上指出，雖然鈉是人體必要的營養素，但每日攝取量應控制在2400毫克（相當於6公克鹽）以內。過量攝取鈉可能導致水腫、增加腎臟負擔或血壓問題。

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▲營養師彭逸珊整理8種吃起來不鹹，鈉含量卻偏高的食物，鼓勵民眾有意識減鈉。（圖／取自愛健康營養師珊珊臉書）

為提醒民眾有意識的減鈉，彭逸珊整理8種吃起來不鹹，鈉含量卻偏高的食物，包含雞絲麵、酸菜、泡菜、貢丸、豬肉乾、吐司、運動飲料、燻雞。並表示，其實減鈉並不難，除了少用調味料、善用辛香料外，有些吃起來不鹹但含鈉量高的食物也建議少吃，才能好好護腎、護健康。

此外，許多人可能會誤以為多喝水就能排出攝取過量的鈉，對此，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，人體每日排出鈉的能力有限，因此雖然補充足夠的水分很重要，但仍需注意鹽分攝取量。他建議大眾遵循三點原則來減少攝取過多的鈉，首先，盡量少喝加工飲料，主要以水為飲用水源；其次，減少飲用火鍋湯底；最後，減少使用調味料和醬料，享受食物的原始風味。

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