孫翠鳳抱病《1624》總彩排！聲啞暫代唱　自責PO文：需要聲音回來

▲孫翠鳳抱病《1624》總彩排，暫由代唱，登場時台下粉絲仍響起掌聲鼓勵。（圖／文化部）

記者林育綾／台南報導

台灣歌仔戲史上頭一遭！《1624》歌仔音樂劇集結13個表演團隊、21位天王天后主演，包括孫翠鳳、唐美雲首度同台飆戲，今（23）日總彩排場特地開放觀眾入場觀看。不過孫翠鳳因重感冒失聲，已連續2日打針，撐到最後決定總彩暫交由代唱，部分親說口白，其餘時間靜養喉嚨，留待24日、25日正式演出時好好表現。

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▲《1624》歌仔音樂劇舞台滂礡，高達18公尺、7座巨型LED帆船設計，相當吸睛。（圖／記者林育綾攝）

《1624》歌仔音樂劇今日舉行總彩排，現場由7面巨型LED螢幕，搭起宏偉的船帆舞台，最高18米，寬度相當於「5座國家戲劇院舞台規模」，觀眾席則多達2萬席次，2月24日、25日在台南高鐵站旁盛大開演，開放免費入場欣賞。

▲《1624》巨型舞台造型十分吸睛，已在這段時間成為台南高鐵站外一道亮眼的風景。（圖／文化部）

總彩排現場已有大批粉絲入場觀看，當孫翠鳳飾演的鄭芝龍登台時，觀眾席也響起歡呼聲，不過隨後粉絲也立即發現「聲音並非本人」。據瞭解，她在昨天、今天已連續2日去醫院打針，撐到最後決定總彩暫交由代唱，部分則為親說口白，但聽得出聲音依然有些沙啞，希望能把握時間多靜養喉嚨，留待明24日、25日正式演出時好好表現。

▲孫翠鳳抱病登場《1624》總彩排，暫由代唱，靜養嗓音到正式演出。（圖／文化部）

孫翠鳳也對此相當自責，稍早在臉書發文，提到幾天前有感冒症狀，又咳又喉嚨痛，全身不舒服，結果到了前天晚上，突然「完全沒有聲音」，「演出在即這是非常嚴重的事情，翠鳳我這兩天已經很努力的奔波醫院，所有醫生建議的緊急性治療都已經試過了，但目前為止聲音依然還沒回到我身上」。

她寫到，「我非常的焦慮跟自責⋯⋯《1624》這麼棒的戲，發動這麼多資深、中、青還有戲劇、舞蹈的孩子們，用大家的生命跟嚴酷氣候跟高度的壓力對抗，我在旁邊看真的留下感動的眼淚。我真的很敬佩從事表演的夥伴們，不希望我自己的問題造成表演的小缺憾。拼命的吃藥打針，不管如何我一定會撐住並且親自站上這個舞台，但是我需要聲音回來⋯非常需要大家的集氣再集氣⋯最後再次也感謝感謝成大的醫生。」

孫翠鳳說，「距離首演還有一天的時間，翠鳳依然會繼續誠心祈求眾神保佑，讓聲音趕快恢復正常，演出中如有不盡完善的地方還請大家多多包涵。」粉絲也紛紛替她集氣「老師好好保重！祝福您聲音能夠趕緊恢復」、「替孫老師集氣！明天見！」、「集氣！一定會好的！祖師爺保佑」。

▲《1624》歌仔音樂劇將於2月24日、25日正式演出。（圖／記者林育綾攝）

《1624》集結13個戲曲界國家級團隊，翻轉舊日史觀，描述400年前西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人齊聚台海，風雲際會的海洋史詩故事。文化部表示，在全球化時代不僅要接軌國際，台灣人更要了解自己的故事，並認知到，台灣早在17世紀時，就成為世界史的場所，也藉此展現台灣放眼全球的文化軟實力、專屬於台灣獨一無二的文化內容。

國立傳統藝術中心表示，《1624》聚集了戲曲界的天王天后，跨世代攜手共演，串聯台前幕後500人大陣仗，打造一個個令人銘記在心的場面。多位名角同台飆戲，演出能量爆棚，明星魅力四射；海戰場面氣勢宏大，以劇場再現歷史現場，不同陣營間你來我往，高潮迭起，High到最高點。

由傳藝金曲獎得主組成的音樂設計團隊，為了呈現17世紀台灣豐富多元的文化，音樂融合歌仔調、西拉雅古調、電玩音樂、古典樂、和樂等，新生代還大唱台語rap。音樂裡還蘊藏一個「小彩蛋」，音樂設計團隊將「1624」，巧妙轉化為貫串全劇的旋律「Do–La–Re–Fa」，讓來自台灣地靈深處的悸動之聲傳入每位觀眾心底。

導演李小平提到，此計畫耗時一年，耗費的資源各位有目共睹，只有一個心願，想要留給台灣一個可以見證的歷史事件，是400年來累積的成績。

文化部次長王時思也說，400年前台灣和這個世界在海上相遇，400年後我們用這個舞台回到海上，結合了各種傳統戲曲、音樂，甚至有現代電音，目的是想告訴這個世界，台灣重回海洋的國家，面對這個世界，用我們自己的聲音、說我們自己的故事。

王時思說，這一段路走了很長，但還沒有結束，期待明、後2日正式的演出，可以讓全台灣的人在這一刻被感動，意識到作為台灣人是多麼幸福、多麼驕傲的事情。希望邀請所有人到現場，若無法到現場，就用直播來看。

▲《1624》歌仔戲音樂劇在2月24日、25日正式演出，2月23日總彩排也開放觀眾入場。（圖／1624歌仔音樂劇）

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊

時間：113年2月23日（五）18:00彩排場、2月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30

地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）

入場：免費免票

轉播資訊：

2月24日（六）20:00

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2月25日（日）19:30

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