唐美雲、孫翠鳳同台！史上首度歌仔音樂劇　重現400年前鄭荷交鋒

▲戲曲界天后孫翠鳳、唐美雲首度同台，演出史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，重現400年前「鄭荷交鋒」一刻。（圖／文化部）

記者林育綾／高雄報導

台灣史上頭一遭，集結戲曲界國家級團隊、多位天王天后同台，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，一起訴說台灣史上最浩大的故事！今（1）日記者會搶先曝光片段，由孫翠鳳、唐美雲重現400年前「鄭荷交鋒」的關鍵一刻，翻轉過往史觀，演出將於2月24日在台南高鐵站旁空地免費欣賞，並同步於公視台語台、文化部粉專轉播。

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▲集結戲曲界國家級團隊，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，訴說台灣史上最浩大的故事。（圖／記者林育綾攝）

西元1624年荷蘭佔領台灣，距今剛好400年，這段殖民史的過往對台灣來說是相當重要的關鍵，在那大航海時代，這座小島是如何與世界接軌，先人在什麼樣的環境下造就「大員」成為「台灣」，海洋國家的挑戰又是如何流淌在我們的血液裡？《1624》試圖讓生硬的歷史故事，進入民眾的生活當中，藉由這齣世紀大戲，引起大家對土地的興趣與熱情，了解自己的文化脈絡。

《1624》的重要推手、被譽為是「總舵手」的文化部長史哲表示，大家的算數都很好，我們不強調400年這個數字，也不說是慶祝或紀念，而是要回身反思台灣歷史的過程。當我們羨慕國外有大河劇談論自己的歷史時，台灣可以透過《1624》這個首次最專業、最大眾的表演藝術方式來呈現，談論和挑戰自己的歷史故事，我們也不迴避對於殖民的反省。

▲文化部長史哲提到，當我們羨慕國外有大河劇談論自己的歷史時，台灣可以透過《1624》談論和挑戰自己的歷史故事。（圖／文化部）



史哲也指出，今日記者會的場地在歷經8年重新開箱的「高雄中山堂」，這裡是1950年美國所建的電影院，70年來作為軍區重要的康樂場所；後來前文化部長龍應台拍板此地作為高雄傳藝園區，自己則在2017年時與前文化部長鄭麗君共同動土。經過8年，在傳藝中心主任陳悅宜及同仁的努力下，如今大家能回到這裡，「高雄中山堂」將成為未來傳統藝術，尤其是歌仔戲的培育基地。

▲《1624》翻轉舊日史觀，聚焦17世界東亞大航海史。（圖／文化部）



《1624》翻轉舊日史觀，聚焦17世界東亞大航海史。故事描繪彼時西拉雅定居台灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚台海，船來船往，形成繁複的貿易網絡，各方勢力無不在命運的浪潮中翻湧求生。而人們為了生存，上一秒還是盟友，下一秒就反目相向；興衰浮沉，爾虞我詐，在機遇與危機並存的大時代中，誰能把握住轉瞬即逝的先機，在世界舞台上呼風喚雨，做自己命運的主人？

《1624》精彩複雜的故事，仰賴金獎級創作團隊精心打造，由國家文藝獎得主李小平擔任總導演，施如芳、蔡逸璇兩代戲曲編劇聯手，傳藝金曲獎得主周以謙、陳歆翰、郭珍妤，操刀音樂設計及編腔作曲，劇場影像魔術師王奕盛、燈光設計車克謙、舞台設計陳慧、服裝設計邱聖峰，共同施展視聽奇幻手法，再現風雲際會的大航海時代。

李小平說，「從《見城》、《船愛》到《1624》，讓我們再次相遇，這次回到歷史的端點相遇。」所有相遇產生最新的媒合都發生在《1624》，自己與藝術家在每天排練中相遇，由他們所演出的故事看見越來越多感動，期盼藉由《1624》帶給所有台灣人相遇的經驗。

▲唐美雲此次飾演荷蘭在台長官諾一知。（圖／文化部）



唐美雲此次飾演荷蘭在台長官諾一知，她表示，越困難的事情越要完成，這就是台灣人的精神；從1624到2024，看見的是所有台灣人在這片土地上留下的情感，流血、流汗用性命保護台灣，讓世界看見就從台灣開始。

▲孫翠鳳飾演鄭芝龍，提到《1624》是歌仔戲史上從來沒有過的全新里程碑。（圖／文化部）



孫翠鳳飾演鄭芝龍，提到《1624》超大型戶外演出的規模，是以歌仔戲達成音樂劇來呈現，這歌仔戲史上從來沒有過的全新里程碑。

《1624》將於2月24、25日晚間在大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）開演，集結金獎創作團隊、21位戲曲界天王天后、13個表演團體、台前幕後近500位優秀人才，共同打造的磅礡海上史詩歌仔音樂劇，邀請民眾在2024年一同穿越時空，展開一場壯闊海洋上的大冒險。

▲文化部指導、國立傳統藝術中心主辦，集結戲曲界國家級團隊，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，訴說台灣史上最浩大的故事。（圖／文化部）



主辦單位也順勢推出限量紀念版商品，包括孫翠鳳、唐美雲、陳昭香、小咪、王海玲、郭春美等6位要角的「角色酒瓶衣」，由本劇服裝設計邱聖峰率領「大峰奢華服室」，職人全手工製作等比例「小戲衣」， 2月6日前開放早鳥預購，搶先登船價一套1624元，讓戲迷珍藏。

▲▼《1624》也推出限量紀念版商品，包括孫翠鳳、唐美雲、陳昭香、小咪、王海玲、郭春美等6位要角的「角色酒瓶衣」。（圖／記者林育綾攝）





為了讓欣賞演出的戲迷有精彩旅程，《1624》首次攜手台灣高鐵，由「高鐵假期」推出「花魁車地景公園豐富行」共6條路線套裝行程，讓大家以最便捷的交通方式抵達演出會場，現場更安排限量專屬席位，提供更豐富的行程選擇。無法蒞臨現場的民眾，也可透過直播同步觀賞，包含公視台語台、LINE TODAY、線上串流平台等多種收看管道。



《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊

日期：113年02月24日（六）20:00、02月25日（日）19:30

地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）

入場：免費免票

轉播：

2月24日（六）20:00

電視頻道：公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus

網路平台：Hami Video、Yahoo、LINE TODAY

FB粉絲專頁：文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台

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2月25日（日）19:30

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