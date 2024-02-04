AI重現400年前船難古人　《1624國際特展》荷、日國家級文物亮相

▲國立臺灣歷史博物館推出《跨‧1624：世界島臺灣》國際特展，展覽也透過AI生成技術，重現17世紀古人模樣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／高雄報導

1624年是臺灣與世界相遇的年份，也是臺灣歷史重要的記憶點，國立臺灣歷史博物館推出《跨‧1624：世界島臺灣》國際特展，集結荷蘭、日本等近20所國內外代表館舍，超過百件珍貴文物展出。特展以500坪超大空間來打造，也結合科技、AI技術等，像是由AI生成17世紀船難的古人，讓觀眾踏入後彷彿穿越到大航海時代。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲特展以臺灣為中心，回顧17世紀進入世界舞臺，成為東西方兩大航線交會點的歷史。（圖／記者林育綾攝）

荷蘭在1624年曾殖民臺灣，距今正好400年，這段歷史對臺灣來說，是與世界相遇的重要關鍵。在此時回望，也企圖翻轉過去以中原史觀、殖民論述的刻板印象。國立臺灣歷史博物館、日本國立歷史民俗博物館共同舉辦《跨‧1624：世界島臺灣》國際特展，以臺灣為中心，回顧17世紀進入世界舞臺、躍上世界貿易網絡，成為東西方兩大航線交會點的歷史。

▲多件文物都是首度在臺灣公開展出，例如全球唯一寫實描繪17世紀西拉雅人形貌細節的西方早期油畫「尤紐士牧師為蕭壠社人宣講及施洗圖」。（圖／記者林育綾攝）

為呈現海洋時代貿易品、人群、知識、文化的交會盛況，多件國內外借展的文物，都是首度在臺灣公開展出，例如全球唯一寫實描繪17世紀西拉雅人形貌細節的西方早期油畫「尤紐士牧師為蕭壠社人宣講及施洗圖」，留下文化衝撞的實證，成為當代原住民文化復振的重要參考依據。

▲日本重要美術品「南蠻人来朝圖」，超過640公分巨幅屏風，克服嚴格借展程序來台。（圖／記者林育綾攝）



此外，還克服嚴格借展程序，日本重要美術品「南蠻人来朝圖」，超過640公分巨幅屏風，還有清代岸裡社頭目潘敦仔畫像、明代萬曆號沉船出水的景德鎮窯青花瓷器等，都是首度來台亮相。

這座巨幅屏風屬於日本的「重要美術品」，比照國寶出國，在借展前須提供完整的展覽及文物維護計畫及措施，獲得日本文化廳核准才允許來臺。

▲這座巨幅屏風屬於日本的「重要美術品」，比照國寶出國，以嚴格條件來台。（圖／記者林育綾攝）



而具有國寶潛力、旅法臺灣侯氏家族所藏「18世紀末御製臺灣原漢界址圖」，明白揭開當時臺灣島上的族群界線，然而界線沿線卻是臺灣多元族群互動交流最密切的地帶，顯現出統治者的族群分割，無法掩蓋多元族群交流密切的事實。

▲具有國寶潛力的「18世紀末御製臺灣原漢界址圖」，番界的沿線恰好就是臺灣多元族群互動交流頻繁的地區。（圖／文化部）

▲這次特展集結荷蘭、日本等近20所國內外代表館舍，超過百件珍貴文物展出。（圖／記者林育綾攝）

臺史博也拿出先前從未公開展覽，具有「重要古物」文資身份壓箱寶——1646年《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》，這兩巨冊超過2000頁的古籍，收錄1602年荷蘭聯合東印度公司（VOC）於亞洲各地的活動紀錄，也包含對臺灣西拉雅人的描述。臺史博日前在臉書預告展出的貼文，引發近千名網友按讚迴響、轉發。

▲臺史博拿出壓箱寶，1646年《荷蘭聯合東印度公司的起源與發展》，兩巨冊超過2000頁的古籍首度展出。（圖／國立臺灣歷史博物館）



為迎接來自國內外的重要珍寶，臺史博破天荒將兩大特展室連通，再加碼外圍展區，以近500坪的空間呈現海洋臺灣的磅礡氣勢。展場以「海洋」、「航線」為核心設計元素，藉由沉浸式體驗、AR「海怪濾鏡」、AI人像生成等，彷彿徜徉在400年前的時空之中。

▲近500坪的空間呈現海洋臺灣的磅礡氣勢，並加入AI科技，讓觀眾彷彿踏入400年前時空中。（圖／記者林育綾攝）

其中AI人像生成方面，由於17世紀許多航行於東亞海域的人，從事海上貿易，或遇船難登岸，因此以AI生成來想像，如果這些餐在真實與想像的古人，幻化成真人，會是什麼樣貌？在展場中也活靈活現的現身。

▲▼國立臺灣歷史博物館推出《跨‧1624：世界島臺灣》國際特展，集結荷蘭、日本等近20所國內外代表館舍，超過百件珍貴文物展出。（圖／記者林育綾攝）

文化部長史哲表示，臺灣擁有最自由、成熟的環境，每一次的反思，都讓我們更成熟、理性的去看待臺灣與世界相遇的時刻，此次「跨‧1624」展覽，更代表跨年代、跨史觀，期盼以此連結國際的策展，改變大家過去曾經單一觀點看臺灣的視角，而以「世界的臺灣」重新來看，相信大家會發現「我們將不只以現在作為世界的一員為榮，其實在400年前，臺灣就是世界的一員、臺灣就是世界島」。

「跨‧1624：世界島臺灣」國際特展，展期自即日起～6月30日，在「國立臺灣歷史博物館」展示教育大樓4樓第一、二特展室展出。

「跨‧1624：世界島臺灣」國際特展

日期：2024年2月1日～6月30日

時間：周二～周日09:00 - 17:00（每週一、除夕、初一、初六休館）

地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓1、2特展室及長廊

地址：臺南市安南區長和路一段250號