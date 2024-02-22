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《1624》歌仔音樂劇將爆場！2／23總彩排對外開放　行前攻略一次看

▲▼文化部指導、國立傳統藝術中心主辦，集結戲曲界國家級團隊，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，訴說台灣史上最浩大的故事。（圖／文化部）

▲集結戲曲界國家級團隊，史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，2月23日總彩排將開放觀眾一同入場欣賞。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

台灣歌仔戲史上頭一遭！《1624》歌仔音樂劇集結13個團隊、21位天王天后級演員共同演出，將於2月24日、25日晚間在台南高鐵站旁登場；不過文化部預估，正式演出將湧入廣大人潮、擠爆現場狀況，特別加碼開放2月23日總彩排場讓民眾一同搶先看，並提供多個抵達方式、行前指南，讓戲迷提早準備。

▲▼文化部指導、國立傳統藝術中心主辦，集結戲曲界國家級團隊，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，訴說台灣史上最浩大的故事。（圖／文化部）

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▲《1624》歌仔音樂劇集結13個國家級表演團隊、21位天王天后級演員、台前幕後超過500名工作人員共同打造。（圖／文化部）

《1624》歌仔音樂劇由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦，將於2月24、25日晚間在台南高鐵站旁的「大台南會展中心」前空地盛大啟航，由於巨星陣容聚集，在開演前就獲得大量關注，戲迷詢問絡繹不絕，加上適逢元宵假期，估計有大量人潮齊聚在台南高鐵站周邊區域。考量正式演出場次，將出現觀眾擠爆現場狀況，特別開放2月23日總彩排場，邀請民眾一同欣賞。

文化部表示，年假一結束，《1624》台前幕後超過500名工作人員齊聚台南，在艷陽下揮汗如雨地排練。《1624》作為浩瀚史詩大作，為了展現17世紀風雲際會的台海情勢，整個演出約150分鐘，無中場休息。主創團隊預告「首演場」會演到「讓大家趕不上高鐵」，提醒規劃欣賞首演場的觀眾可預先安排離場交通方式，也可安排府城2天1夜小旅行。

▲▼《1624》歌仔音樂劇行前指南、交通攻略。（圖／文化部）

▲《1624》將於下午15:30開放排隊入場，分為4個入口排隊。（圖／文化部）

此次《1624》歌仔音樂劇開放免費、免票入場，將於下午15:30開放排隊入場，分為4個入口排隊。現場也規劃敬老席、愛心席，而65歲以上年長者、身障人士，皆可由1位陪同者一同進場，提醒民眾「攜帶相關身分證明」入座。另呼籲民眾注意自身安全，切勿搭帳、夜排，也請遵守官方公佈的注意事項，共同打造愉快又安全的看戲氛圍。

文化部也分享，多種交通方式可以抵達演出現場，由於預期將有大量民眾湧入，高鐵周邊將實施交通管制，不過自行開車的民眾也不用煩惱，現場新闢了「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場。

更鼓勵民眾搭乘台鐵與高鐵，「台鐵沙崙站」前站出口，步行約8分鐘即可抵達；「高鐵台南站」2號出口，步行約8分鐘即可抵達；民眾亦可選擇搭乘免費接駁車，下車後步行約5分鐘即可抵達。

▼《1624》交通攻略。（圖／文化部）

▲▼《1624》歌仔音樂劇行前指南、交通攻略。（圖／文化部）

《1624》交通攻略：

1、自行開車：台南高鐵周邊將實施交通管制，自行開車可停至「高發二路免費臨時汽車停車場」，步行約15分鐘可抵達會場。

2、台鐵：「台鐵沙崙站」前站出口，步行約8分鐘。

3、高鐵：「高鐵台南站」2號出口，步行約8分鐘。

4、接駁車：

H31市府快線：永華市中心↔高鐵台南站
62平實快線：平實公園停車場↔高鐵燈區
＊營運時間 09:00-24:00
＊尖峰班距2-5分鐘，確切時間依實際交通情況為主

《1624》入場注意事項：

1、下午15:30開放排隊入場，分為4個入口排隊。

2、現場規劃敬老席、愛心席，凡「65歲以上年長者、身障人士」皆可由1位陪同者一同進場，提醒「攜帶相關身分證明」入座。

3、切勿搭帳、夜排，注意自身安全，遵守現場規則。

▲▼孫翠鳳、唐美雲將首度在《1624》歌仔戲音樂劇同台飆戲。（圖／1624歌仔音樂劇）

▲《1624》歌仔戲音樂劇在2月24日、25日正式演出，2月23日總彩排也開放觀眾入場。（圖／1624歌仔音樂劇）

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊
時間：113年02月23日（五）18:00彩排場、02月24日（六）20:00、02月25日（日）19:30
地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）
入場：免費免票

轉播資訊：
2月24日（六）20:00
電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus
網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY
FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台
YouTube－公視台語台

2月25日（日）19:30
FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台
YouTube－公視台語台

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