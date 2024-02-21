唐美雲「包養」孫翠鳳遭拒！《1624》劇透讓戲迷嗨翻　幕後搶先看

▲孫翠鳳、唐美雲將首度同台飆戲！集結戲曲界國家級團隊，打造史詩級大型戶外歌仔音樂劇《1624》，訴說台灣史上最浩大的故事。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

台灣歌仔戲史上頭一遭！孫翠鳳、唐美雲將首度在歌仔音樂劇《1624》同台飆戲，兩人更先在台北國際書展「王見王」，分享台前幕後秘辛。包括唐美雲飾演的荷蘭長官諾一知，將在戲中「包養」孫翠鳳飾演的鄭芝龍，把她關在船上暗不見天日的房間中，這個「劇透」也讓兩派粉絲期待值飆到最高點。

《1624》歌仔音樂劇一口氣號召全台13個國家級表演團隊，邀請21位天王天后主演，寫下台灣戲曲史上重要一頁！故事將翻轉史觀，聚焦在400年前，也就是1624年荷蘭佔領台灣，描繪當時的西拉雅人定居台灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚台海，船來船往，各方勢力都在命運的浪潮中翻湧求生。

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▲孫翠鳳、唐美雲先在台北國際書展「王見王」，分享《1624》台前幕後秘辛。（圖／台北書展基金會）

孫翠鳳飾演當年的一代梟雄鄭芝龍（鄭成功之父），而唐美雲飾演荷蘭長官諾一知，雙方在戲中交鋒時，火花四射，兩派粉絲也各擁一片天。而在正式演出前，印刻文學也搶先安排兩人在20日的「2024台北國際書展」現身，舉行「1624：王見王」劇本書分享會。

兩人在分享會中瘋狂「劇透」，不過越劇透，粉絲就越期待，因為許多身段演出、舞台效果、對戲張力，都必須在磅礡的大舞台上演出時呈現。

▲唐美雲笑說，自己會在戲中「包養」孫翠鳳飾演的鄭芝龍。（圖／台北書展基金會）

唐美雲笑說，自己會在戲中「包養」孫翠鳳飾演的鄭芝龍，把他安置在船上「好好款待」。孫翠鳳也不甘回說，「說好聽是包養啦，卻把我關在暗不見天日的地方。」還說，「他（指唐美雲飾演的諾一知）想請我吃飯啦，但我不要。」

▲孫翠鳳逗趣說，唐美雲要「請吃飯」，但他不要。（圖／台北書展基金會）



除此之外，孫翠鳳也分享了《1624》沒演出的鄭芝龍身世背景，提到他原先是一名飽讀詩書的弱書生，但後來為了養家活口而去跑船，可惜當時明朝禁止海上經商，商人都只能鋌而走險走私，鄭芝龍也因此遇上異國的海盜、倭寇等，驚嚇之餘也覺悟到，「如果不變得比人強，就會被人吃死死」；因此他逐漸強壯，從弱書生成了擁有上千團隊的大船長、一代梟雄。孫翠鳳說，「我在《1624》演出的鄭芝龍，就是已經成為梟雄的鄭芝龍，非常霸氣。」

唐美雲也說，為了演出荷蘭長官諾一知的角色，特地戴上藍色瞳孔片，更拋開過往傳統戲的身段、身形，挑戰不曾有的表演方式，還是會呈現「全世界我最帥」的風範。她還透露，《1624》每一位角色，都有吸引人的魅力，她都很想演，但如果再選一次的話，「我還是會演諾一知」。

▲孫翠鳳、唐美雲在《1624》劇本書分享會為粉絲簽名。（圖／記者林育綾攝）

《1624》兩位編劇施如芳、蔡逸璇也說，過往戲迷看傳統歌仔戲的經驗，可能會去判斷「誰是好人、誰是壞人」，這也是大家習慣的情感投射模式；但《1624》並不是一場選好人的遊戲，在這齣戲「生存」是重點，而人類為了生存，自然有利益衝突，也有共融、共存的景象，不同的族群，有不同的立場、不同的視角，期待大家能用更宏觀的角度去看戲。

▲印刻文學出版《1624》劇本書，讓粉絲收藏。（圖／記者林育綾攝）

印刻文學出版《1624》除了收錄完整劇本，還有40幅以上21位主演的高彩劇照、幕後工作夢幻重現，並有歷史學者翁佳音、李旭彬的台灣史與西拉雅祭儀導讀，以及導演李小平、編劇施如芳、蔡逸璇創作歷程回顧，並隨書附贈明信片。

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊

日期：2024年02月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30

地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）

入場：免費免票

《1624》轉播資訊：

2月24日（六）20:00

電視頻道：公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus

網路平台：Hami Video、Yahoo、LINE TODAY

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2月25日（日）19:30

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