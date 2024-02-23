台積電設廠地價飆漲！熊本居民嗨喊「像中樂透」　餐廳業績翻倍

▲ 台積電熊本廠即將開幕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台積電熊本廠將於24日開幕，工廠設於日本熊本縣菊陽町，當地地價隨著台積電進駐而上漲，令當地居民形容「就像中樂透」，此外餐飲業營收翻倍，酒店、公寓更是一間一間蓋，卻也引發塞車和水資源供應問題。

日媒NTV報導，人口約4.3萬人的菊陽町位於熊本縣正中央，24日將迎來台積電熊本廠開幕典禮。由於台積電進駐，許多半導體相關企業向周邊地區聚集，使得土地價格上漲，整個町呈現「半導體泡沫」狀態。一名居民說道，「菊陽町就像中樂透一樣，一塊普通的田地可以賣到1億日圓（新台幣近2100萬元）。」

記者走訪菊陽町一家燒肉店「燒肉七輪」，店內剛好有居民在討論景氣話題。一名在此生活14年的居民說道，「要是現在賣掉房子，金額會很可觀。還能再買一棟嗎？」燒肉店老闆則說，多虧了台積電，「銷售額成長一倍左右，感覺今年會更高，這附近的餐廳和隔壁的大津町也都一樣。」

不僅餐飲業者受惠，在菊陽町經營商務旅館近40年的業者指出，從今年的入住率可看出台積電帶來的經濟效應正在顯現。鄰近的大津町也掀起公寓建設潮，希望吸引台積電員工。

然而，部分受訪居民表達對城鎮快速變化的疑慮。有人稱早晚交通壅塞，「反而安靜的時候比較好」。當地計程車司機也稱，工廠附近的道路在上班時間經常因員工車輛塞車。

此外，由於半導體製程需大量用水，工廠附近一名高麗菜農受訪提到，「過去儲水到1000公升約需5分鐘，現在卻需要18分鐘」，感覺農業用水越來越難以取得。