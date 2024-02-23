日本塔台下錯指令！「跑道有飛機」還准許降落　機長嚇壞

▲日本大阪伊丹機場發生塔台下錯指令的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪伊丹機場19日險發生大型航空事故，當時一架準備飛往仙台機場的飛機正在跑道上等待接收塔台最終的起飛指令，沒想到卻透過無線電聽到管制員竟允許另一架飛機降落於同一跑道，連忙透過無線電告知管制員，管制員這才取消對於另一架飛機的降落許可，差點就造成撞機事故。

根據《讀賣新聞》報導，國土交通省22日透露，大阪伊丹機場19日發生塔台調度失誤，所幸最終緊急修改指令，才未造成人員傷亡，不過由於管制員的失誤已經對航空安全造成危害，因此國土交通省也要求管制員加強安全確認。

國土交通省指出，該名隸屬於大阪伊丹機場塔台的管制員19日下午8時左右向準備起飛前往仙台機場的日本航空JL2215航班下達進入跑道待機的指令，然而正當該班機在跑道上等到塔台的最終起飛許可時，卻聽到無線電內傳來管制員對另一架飛機下達在同一跑道的降落許可。

JL2215的機師隨即透過無線電提醒該班機仍在跑道等待，管制員這才取消對於另一架航班的降落許可。另一架航班是從沖繩機場出發的日本航空JL2088航班，機上載有378名乘客與12名機組人員，而JL2215航班則是載有76名乘客與4名機組人員。

根據調查，由於管制員對JL2088下達降落許可時，JL2088距離機場仍有10公里以上，因此國土交通省認為不屬於可能造成航空事故的「重大意外」，僅要求管制員加強安全確認。

根據規定，管制員在批准飛機降落前，必須用肉眼確認跑道上的安全，然而此次事故顯然沒有完成安全確認，直到JL2215提出指正，才修改指令。