愛子公主嬰兒肥消了！激似雅子皇后　優雅現身德仁天皇64歲大壽

▲日本德仁天皇64歲生日參賀活動，雅子皇后與愛子公主共同出席。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本德仁天皇23日迎來64歲生日，按照慣例，當天他也與皇后雅子一同站在皇居陽台與前來道賀的民眾揮手致意，女兒愛子公主則一起現身。而22歲的愛子公主隨著大學即將畢業，臉上的嬰兒肥也逐漸消失，五官更加精緻，與母親雅子皇后越來越像。

根據《日本放送協會》報導，日本天皇德仁與皇后雅子23日按照皇室傳統，現身皇居陽台，與前來向天皇道賀的民眾揮手致意。儘管當天東京都出現降雨，但仍難擋民眾熱情，共計有6000人親自到場。

除了天皇夫婦外，愛子公主也身穿一襲淺紫色套裝，站在母親雅子皇后身邊，向民眾揮手。日本宮內廳日前宣布，愛子公主即將從學習院大學畢業，而畢業後則會自4月起前往日本紅十字會任職，持續投身公益。

▲愛子公主臉上嬰兒肥逐漸消失。（圖／路透）



從現場照也可以看到，年滿22歲的愛子公主臉上的嬰兒肥逐漸消失，五官線條也更加明顯，亭亭玉立的姿態和母親雅子皇后越來越相似。

當天到場的除了天皇一家以外，還有皇位第一順位繼承人秋篠宮文仁親王、紀子妃以及佳子公主，一行人並排站在陽台上向民眾致意。

德仁天皇上任後因為疫情取消多場新年與生日的參賀活動，2023年雖然是登基後首次開放生日參賀，但是因為仍有疫情考量，因此僅開放事前抽籤，而這次則是完全開放。由於2024年新年參賀因能登大地震取消，因此這次也吸引大批民眾前來皇居參賀。

▼文仁親王、紀子妃以及佳子公主也一同出席德仁天皇的生日參賀活動。（圖／路透）

