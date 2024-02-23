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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／徐巧芯首秀「高分貝」唱獨角戲　陳建仁也凍未條：你的邏輯呢？

▲▼行政院長立法院食安專案報告，立委徐巧芯質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

瘦肉精風波延燒，行政院長陳建仁今（23日）赴立院進行食安報告，國民黨立委徐巧芯質詢時不斷質疑檢驗流程，農業部跟陳建仁解釋時則打斷表示，「我是問你百分之多少，我想知道啊！」、「我不想問你怎麼驗出來的」，讓陳建仁也忍不住回應，你現在就是外行話，食安不是這樣檢查的，「委員你的邏輯呢？不要再竹篙鬥菜刀。」

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，然後大量抽驗至20日，全台仍「僅此一盒」，中央加上地方檢測結果是877比1，引起民眾疑慮。

徐巧芯質詢時表示，豬肉驗出西布特羅，你認為政府有錯嗎？你也認為沒有錯，說要給台糖申覆期，這個案子晚15天公布，除了讓國人晚15天知道，會不會驗出西布特羅？陳建仁要回應時，徐不停打斷插話，「會不會嘛，你就說會不會嘛，你就是這樣浪費我們國民黨委員的時間！」

陳建仁回應，按照標準作業流程，驗出後應該讓台糖有申覆時間，且驗出量極低。徐巧芯此時再打斷，不用告訴我驗出量多少，中央就驗出來有，請問中央有沒有？你們自己公布的也有，剛剛說台中實驗室污染是刪去法，是百萬小學堂嗎？要不要call out求救一下？

陳建仁強調，這是科學推理跟邏輯，如果不按照科學證據要談什麼？憑你個人的想法嗎？農業部回應，豬是同進同出，一隻有污染，同批同品項就會有污染，查過所有同批同品項，並沒有受到污染，這就是科學。

徐巧芯此時話鋒一轉，質疑「同批豬肉只驗了3％」，農業部回應，這跟百分比沒有關係，最主要是同一批肉用同批飼料。徐巧芯此時再打斷，她不斷跳針表示，「我是問你百分之多少，我想知道啊！」

陳建仁也忍不住提高音量表示，這是完全外行的講法，所有食安檢查就是用同一樣品，你現在就是外行話，食安不是這樣檢查的。農業部要解釋檢測部分時，徐巧芯回應，「我不想問你怎麼驗出來的，你覺得一包不算，那第二包、第三包怎麼算？」

陳建仁表示，不按照科學推論，這樣子不是理性、科學的方式，沒有辦法討論，SOP很簡單，檢驗出來後，就應該讓廠商複驗。此時徐巧芯打斷表示，那辣椒粉蘇丹紅色素有沒有複驗？陳建仁表示，這一個有溯源、一個沒有，完全兩回事。

陳建仁強調，科學正確檢驗，台中市檢驗出來之後是極低量，這應該要複驗，台中市府沒有去做。徐巧芯此時再打斷表示，這是不是食藥署認證的合格實驗室？政府會不會提告台中實驗室？綠雞蛋都依照社會秩序維護法提告，那要不要告？告或不告？告或不告？心虛嗎？

陳建仁表示，西布特羅只有在實驗室中，飼養過程中都不會有，現在只有一塊肉、在一間實驗室檢驗出來，請問從哪裡來？徐巧芯此時又再度打斷表示，食藥署也有買啊！陳建仁此時也受不了直嗆回應，「但食藥署沒有驗出來，委員你的邏輯呢？不要再竹篙鬥菜刀。」

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