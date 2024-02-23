批陳建仁食安專報「牽拖馬英九」　趙少康轟：真是有政府會甩鍋

▲前中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）



記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁今日赴立法院對食安議題進行專案報告，不過，前中廣董事長趙少康卻批評，立法院的專案報告主題很明確，要求行政院提出「民進黨執政8年台灣食安問題總檢討」，但報告內容一半都在檢討馬英九時期的食安事件，痛批「又再牽拖馬英九，真是有政府會甩鍋」，奉勸接下來民進黨總統當選人賴清德好好虛心接受監督，不要再展現出執政者的傲慢態度。

趙少康今日在臉書發文痛批，陳建仁今天到立法院做食安檢討報告，結果檢討的都是別人，又再牽拖馬英九，不只沒有回應民眾的質疑，也沒有釐清食安真相，就算是看守也不能這麼怠惰，真是有政府會甩鍋。陳建仁只強調台糖肉品被驗出西布特羅是單一個案，一副因為是個案就不需要查出來源、不用追究責任，反而自我感覺良好吹捧自己，把責任都推給地方政府的樣子。

趙少康認為，立法院的專案報告主題很明確，要求行政院提出「民進黨執政8年台灣食安問題總檢討」，但報告內容一半都在檢討馬英九時期的食安事件，質疑「難道馬英九是民進黨總統？」他提及，總統蔡英文都執政八年快卸任了，民進黨甚至要邁向最長的第三個任期，到現在還是在野心態，出事了就拉馬英九救援，無能還不負責任。

趙少康表示，民進黨非常擅長帶風向，很會製造方式轉移自己執政無能的真相，八年來對自己不利的就封存，兩岸有事怪大陸、內政出錯怪國民黨，千錯萬錯都是別人的錯，只有綠能你不能。因此，他要奉勸接下來的賴清德政府，國會現在已經是朝小野大，不是以前民進黨能夠一手遮天的時代，絕對不要再展現出執政者的傲慢態度，好好虛心接受監督，在野黨也要團結，發揮強大的制衡力量。