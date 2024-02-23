爆中市府檢出瘦肉精未立即通報　薛瑞元：1月15日檢出、中央2月2日才獲知

▲行政院長立法院食安專案報告，立委吳沛憶質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院23日邀請行政院長陳建仁，針對「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」提出專案報告。針對台中的瘦肉精事件，民進黨立委吳沛憶質詢時，衛福部長薛瑞元說明，台中市政府的自治條例有規定，當驗出後24小時內要先通報，但中央一直到2月2日才接到訊息，若在1月15日就獲知消息，就有足夠的時間跟其他縣市做採樣同批號豬肉再次檢驗，為此就能完成溯源追查。

由於徐巧芯質詢時質疑「同批豬肉只驗了3％」，農業部回應，這跟百分比沒有關係，最主要是同一批肉用同批飼料。後續吳沛憶質詢時也問及，有委員提到，即便在同批次的肉品抽驗，因為只有檢驗3%，代表其他的97%是不是有問題？剛剛這樣的陳述，符不符合對於科學調研的理解？陳建仁說，不符合，因為同批次通常在食安調查就檢驗調查出來，如果同批次都沒有，就表示安全的，「她這樣的推論是不合理的」。

吳沛憶說，食安向來都是做抽驗，包括公安檢查也是做抽檢，「道理很簡單，因位有科學依據，按照抽樣辦法告訴大家，只要做抽檢，對結果可以得出相關推論」；如果要「豬肉普篩」，這任何政府機關不管是中央或地方，都不可能有辦法運作。對此，陳建仁也點頭同意。

吳沛憶說，台中檢驗出這樣一件豬肉當然是不尋常的，台中市政府發布的時間點，是太急太倉促？還是太慢了？她認為是太慢了，因為事實上根據後續資料，台中市政府檢驗出西布特羅時間是在1月15日，一直到2月2日對外發布訊息前，中央有收到任何台中市政府的資訊？對此，薛瑞元說，「沒有，2月2日才接到訊息」。

薛瑞元說，台中市政府自己的自治條例有規定，當驗出後，24小時內要先通報，通報後有48小時可以做處理，進行風險產品的下架。如果是在1月15日就接到通報，就有足夠的時間跟其他縣市做採樣同批號豬肉再次檢驗，為此就能完成溯源追查。