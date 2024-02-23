快訊／徐巧芯、吳思瑤從食安吵到表情　韓國瑜緩頰「徐佳濱」自己笑場

▲徐巧芯質詢時與台下立委吳思瑤口角。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁今（23日）赴立院食安報告，國民黨立委徐巧芯質詢過程也發生意外插曲，徐聲稱她前一位質詢的吳思瑤主張「檢驗微量不公布」，問院長是否支持？此時還在台下的吳思瑤忍不住抗議「你在造謠，我並沒有這樣說」兩人就這樣吵起來，連立法院長韓國瑜都介入調和，要唱名下位立委鍾佳濱時還叫成「徐佳濱」，自己也忍不住笑場。

今是食安專報，對於瘦肉精風波，民進黨立委吳思瑤質詢時表示，對外公開應該作分流機制，若有大量擴散，是系統性研判時趕快公布，極微量時就要斟酌，就如同這次台中的部分，中央就應該從中協助。

而徐巧芯質詢末段時，她提到吳思瑤主張「檢驗微量不公布」，問陳建仁是否支持？此時剛質詢完，仍在台下的吳思瑤忍不住遠端抗議，「你在造謠，我並沒有這樣說！」徐則回應，「我聽起來就是這樣啊！」兩人就在現場吵得不可開交。

一旁在等待質詢的國民黨立委王育敏急忙跑到吳思瑤旁邊勸架，韓國瑜此時也介入表示，各位委員同仁，報告兩個重點，第一、請尊重質詢委員；第二、專案報告是用即問即答方式進行，由委員跟官員共同使用詢答時間，基於互相尊重，共同遵守此項規定，謝謝徐委員巧芯跟陳院長。

不過兩人仍繼續吵架，但話題已經從食安專報變成表情管理，吳思瑤酸徐做鬼臉，「很難看的表情欸！」徐巧芯則回嘴「很可愛！跟你一樣可愛！」

此時韓國瑜請下一位質詢委員鍾佳濱上台，並表示，特別跟大家報告，今天是鍾佳濱生日，所有委員跟官員用掌聲歡迎。他也不小心口誤稱呼為「今天壽星徐佳濱委員」，才急忙更正，「啊哈哈不好意思，鍾佳濱委員，我也被影響了。」