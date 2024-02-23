基隆市府重大宣布是「謝國樑自清沒吸毒」　她傻眼：劃錯重點？

▲基隆市長謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

基隆東岸商場建物產權爭議持續延燒，基隆市政府昨日預告將召開記者會，並發表重大宣布。結果僅是基隆市長謝國樑澄清自己沒有吸毒，記者會就結束。讓前民進黨立委高嘉瑜傻眼，她質疑謝國樑劃錯重點，大費周章開記者會告訴大家沒有吸毒，而不是說明相關招標爭議。

基隆東岸商場產權爭議從NET（主富服裝公司）開始，主張他們獨自出資興建商場2至4樓，卻被基隆市府「整碗捧走」送給微風，更控訴速府找來警力強行佔領，因此提告謝國樑等4人強盜、竊占等罪。

謝國樑日前則反控前市長林右昌未完成資產轉移登記，林右昌則反嗆謝國樑歇斯底里謾罵，民眾看了都覺得「謝國樑是不是瘋了？是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」

而基隆市府昨預告將有重大宣布，結果是謝國樑出席記者會，並表示「我要強調，我絕對沒有吸毒，我現在要求林右昌，請你公開說清楚，不要抹黑我，若林拿不出一個說法，必須在24小時內親自向他本人道歉。」隨即結束記者會，並留下現場大批錯愕媒體。

對於謝國樑行徑，高嘉瑜質疑，謝國樑是不是劃錯重點？大費周章開記者會告訴大家沒有吸毒，而不是說明基隆東岸停車場招標不公、權利金太少、還有租期長達20+10年的爭議。