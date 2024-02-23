藍白黨團三長餐敘談合作　前藍委：沒那麽好康的事！

▲柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

為增進立法院在野黨團合作與默契，民眾黨主席柯文哲22日率立法院民眾黨團三長與國民黨團三長進行餐敘。國民黨前立委陳學聖23日分析，別說藍白在野大團結、會通力合作，才沒那麽好康的事，民眾黨的「合」只是不得已、暫時的權宜，寄宿在藍白合脆弱的框架下，等到2026地方大選，就看白又怎麽來翻覆了。

陳學聖指出，別說藍白在野大團結、會通力合作，才沒那麽好康的事，別忘了大選後，新北市長侯友宜致電柯文哲，還被柯氏夫妻酸了一頓，說被騙了一次不會再上當。且向來被形容成用下巴打招呼的立委黃國昌，不久前才高傲的說，他來立法院不是交朋友的，結果昨晚竟然和國民黨立院黨團吃飯、喝酒，這反差也未免太大了。

「別說我小人之心！」陳學聖提及，大選最後幾天，藍白合都已寫下白紙黑字的備忘錄，柯文哲竟然說翻就翻，現在餐桌上酒酣耳熱的話又有幾分可信？或許唯一可信的是，經常把科學、理性掛在嘴邊的柯文哲，經過這二十多天立院的歷練，真正瞭解到民眾黨8席立委，在立法院就真的只是113席中的8席，什麼都成不了，而且民進黨現堅壁清野、拒不合作，民眾黨剩下就只有國民黨可靠攏。

因此，陳學聖認為，看清了事實，國民黨也沒什麽好喜孜孜，民眾黨的「合」只是不得已、暫時的權宜，寄宿在藍白合脆弱的框架下，等到2026地方大選，就看白又怎麽來翻覆了。他也呼籲，國民黨與其將希望寄託於他人、被人掐著，還不如在立院自立自強，展現第一大黨的氣魄，民意自然就來歸了。