蕭美琴回娘家　出席臺美國會聯誼會：強化台美關係不分黨派

▲韓國瑜、蕭美琴握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

第11屆立法院「臺美國會議員聯誼會」23日成立，共有73席立委參與；成員橫跨民進黨、國民黨及民眾黨，副總統當選人蕭美琴、立法院長韓國瑜也與會。而蕭美琴也是第九屆台美國會聯誼會會長，她致詞時指出，未來在推動外交過程中，「美琴永遠都是大家最好的夥伴」，推動對美外交不分黨派，也爭取美國不分黨派的支持台灣，一起努力。

蕭美琴致詞表示，今天以第九屆的畢業生、第九屆台美國會聯誼會會長的身分到來，當年擔任會長期間，江啟臣是副會長，也組成跨黨派的國會外交團，恭喜台美國會議員再次成為立法院最大國會外交團體，以跨黨派精神組成。

蕭美琴指出，對美外交重要精神，就是美國兩黨競爭激烈過程中，台灣千萬不能捲入，要團結美國各界支持台灣的力量，讓台美關係愈來愈強，不要被任何政治干擾影響，今天也很高興看到立法院對美外交，秉持不分黨派、共同合作，這對台灣來說是非常重要的外交關係。

蕭美琴表示，美國對台政策基於「臺灣關係法」、「六項保證」框架，對台灣不管是經濟繁榮、區域安全、和平穩定都扮演極為重要角色，這也是台灣跟美國共同價值、利益上，同時在努力的目標，謝謝大家邀請。