藍白立院召委合作？　林思銘語帶保留不說死：謝謝民眾黨尊重國民黨

▲柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘，餐敘後柯文哲與傅崐萁一同受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院委員會名單出爐，但未來藍白召委到底是否合作，引發外界關注。藍總召傅崐萁昨晚表示，國民黨必須跟所有在野黨一起同心協力，才可以制衡霸道且強大的民進黨；首席副書記長林思銘今（23）日受訪時也沒說死，僅說，「到時候選出來就知道了」，昨晚藍白三長餐敘民眾黨釋出很多善意，感謝民眾黨尊重國民黨。

柯文哲昨晚和民眾黨黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城與國民黨總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘在立法院用餐。

外界關心藍白召委是否合作？傅崐萁先說，國民黨是百年、格局恢宏的政黨，會以更高的視野、更寬廣的格局跟所有的在野黨一起同心協力，才可以制衡霸道且強大的民進黨，未來一定要同心協力、集思廣益，讓所有法案陽光化，請大家拭目以待。

林思銘今日受訪時對此表示，昨天跟民眾黨餐敘，雙方有共識，只要是福國利民的法案，他們都會做進一步的合作，至於召委部分，柯文哲有說，他們會中沒有談到，雙方都有釋出善意，民眾黨也釋出善意，召委選舉雙方都有善意，民眾黨也尊重國民黨的立場，「到時候選出來就知道了」，感謝民眾黨尊重國民黨立場。

