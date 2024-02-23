謝國樑揚言告林右昌　前發言人酸：不要連人家說的話都聽不清楚

▲前基隆市政府發言人游本明。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

基隆東岸商場建物產權爭議越演越烈，前後任市長林右昌、謝國樑各執一詞爭吵不斷。謝國樑23日要求林右昌針對指控他吸毒一事道歉，否則將採取法律行動提告；對此，前基隆市府發言人游本明表示，看完早上謝市長的發言覺得實在蠻荒謬的，原來謝市長今天的重大宣佈就是他要去驗尿？

游本明還原當天林又昌在立院受訪的回應，當時林部長是這樣說的，「有民眾看到，都覺得說謝國樑市長是不是瘋了，是喝醉酒了？還是吃藥拉K？」，林部長是在轉述民眾看到直播後的反應而已，「我想謝國樑市長畫錯重點了吧，不要連人家說的話都聽不清楚」。

謝國樑今日召開記者會表示，因為自己被控吸毒，導致家人難過又憂慮，晚上睡不著覺，被如此不實指控，他該如何面對孩子？他因此出面向林右昌提出嚴正抗議，「我要強調，我絕對沒有吸毒，我現在要求林右昌，請你公開說清楚，不要抹黑我」。

謝國樑震怒表示，若林右昌拿不出一個說法，必須在24小時內親自向他本人道歉，「基隆市長，絕對不是一個拉K吸毒犯，請民進黨側翼，不要再指控基隆市長謝國樑是一個吸毒犯。」否則將會採取法律行動，提告林右昌以自清。

▲基隆市長謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）

