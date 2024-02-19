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「2024台北國際書展」搶先開箱！巨大米飛兔、旋轉木馬樂園現身

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」搶先看！在「讀字公民」展位中，將旋轉木馬等直接搬進展場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」將於明2月20日～25日在台北世貿中心一館舉行，今年主題國「荷蘭主題館」邀來2公尺巨型米飛兔迎賓，而每年攤位備受期待的「讀字公民」，這次打造「讀字遊樂園」，將旋轉木馬、海盜船都搬進書展，到時候作者還能坐在旋轉木馬上跟讀者互動，場面相當吸睛！

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

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▲來自荷蘭的2公尺高米飛兔，也將在荷蘭主題館中亮相。（圖／記者林育綾攝）

●荷蘭主題國館

今年書展「荷蘭主題國館」，將以「1624」、「多樣性和包容性」、「荷蘭設計和永續發展」3大主題規劃，還特別展出17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型，也帶來複製珍本古地圖、古籍、歷史文件、當代作家的作品等，而出身於荷蘭家喻戶曉的卡通明星「米飛兔Miffy」也以2公尺高之姿迎賓。

▲▼「2024台北國際書展」搶先開箱。（圖／台北書展基金會）

▲荷蘭主題館，特別展出17世紀荷蘭戰船菲士蘭號船模型。（圖／台北書展基金會）

展館設計依據荷蘭永續發展理念，採用可回收材料，體現零廢棄、可循環、再利用的綠色展場。3個主題活動區周圍環繞的布幕，是經典荷蘭地景，規劃原住民、性別、移民、LGBTQI+群體等議題活動。

受邀的9位荷蘭作家、插畫家，將在此展開精彩的展覽導覽、作家見面會、主題論壇、文化體驗及工作坊。還有荷蘭電音女王莫妮卡（Monica Electronica）將於2月23日週五晚上的主題廣場，一起嗨翻書展星光夜。

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「讀字樂園」將海盜船等遊樂器材，直接搬進書展。（圖／記者林育綾攝）

●讀字樂園

今日搶先開箱的還有受矚目的「讀字樂園」，由公民書區「獨立出版聯盟」、NGO團體「讀力公民行動」直接把樂園裡的旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車，統統搬進書展，打造歡樂的遊樂園，並首次讓可愛吉祥物「DODO」亮相！

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「讀字樂園」現場，將有超過40家出版社、NGO組織。（圖／記者林育綾攝）

在「讀字樂園」現場，將有超過40家出版社、NGO組織，為讀者精心準備許多書本與活動，還有台灣獨立書店文化協會，邀請31家書店進行的「書店聲景計畫」集體創作。

以樂園的形式來呈現，也是希望呈現公益團體的內容其實跟群眾非常靠近；到時候作家、講者還會坐在「旋轉木馬」上跟讀者進行講座互動。

▼作家、講者還會坐在「旋轉木馬」上跟讀者進行講座互動。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

●書展亮點開箱

「文學書區」由臺灣文學館以「人選之文」為主題，邀集在國內文學獎、年度選集深耕的文學出版社、雜誌社一起響應，帶領讀者一窺文學典律生成的過程，了解文學作品是如何被挖掘、推介到我們日常生活中。

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲臺灣文學館以「人選之文」為主題。（圖／記者林育綾攝）
 
數位主題館以「文字遊戲：未來森林」為主題，打造一場互動的數位閱讀冒險，可以建立屬於自己的冒險之書，讀者只要透過手機進入未來森林裡，尋找場域間的QR code進行掃描，就可開啟冒險，用AI生成屬於自己的勇者之書！

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲▼數位主題館以「文字遊戲：未來森林」為主題，打造一場互動的數位閱讀冒險。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）
 
 「人權館」今年以繪本來談人權，呼應書展年度主題「閱讀造浪」，以「寫繪人權」為核心，展示歷屆繪本工作坊的成果、人權繪本的孵育過程，並將舉辦系列講座，邀請政治受難者前輩與作家、學者，一同探討白色恐怖歷史的多元轉譯、人權議題的普世共鳴。

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「人權館」今年以繪本來談人權，呼應書展年度主題「閱讀造浪」。（圖／記者林育綾攝）
 
兒童主題館以「船說」命名，有艘大船即將航向閱讀海洋揭開神秘面紗，現場復刻中世紀碼頭場景，在海運木箱與麻布袋的場域中，感受閱讀樂趣。走進船艙內，就可以聽到國台客3聲道3位Podcasters帶來6個關於海和冒險的故事。

▼兒童主題館以「船說」命名，復刻中世紀碼頭場景。（圖／台北書展基金會）

▲▼「2024台北國際書展」搶先開箱。（圖／台北書展基金會）

在模擬船長室的錄音間，孩子們化身出海冒險的船長，體驗錄製繪本故事，搭配船艙空間的文字介紹，以話筒接聽不同時代、如臨現場的冒險故事。此外，兒童主題館將邀請「公視台語台」白大蝦與阿猴帶來精彩手操偶表演，隨機放置展區的藏寶箱，可閱讀海洋探險相關書籍，也可進行有趣的線索蒐尋。

▲▼「2024台北國際書展」搶先看。（圖／記者林育綾攝）

▲「2024台北國際書展」2月20日～25日在台北世貿中心一館舉行。（圖／記者林育綾攝）
 
為鼓勵民眾把好書帶回家，台北國際書展首創平日進場好康大方送，2月20日～2月23日當日進場消費滿500元，可兌換限量「閱讀造浪筆記本」；滿1000元除送「書展斜背袋」，還天天抽「台北－東京來回經濟艙機票」1名。消費滿1500元，現場再加抽米飛兔限量好禮；憑預售票也可兌換「書展紀念胸章」，送完為止。

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