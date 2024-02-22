元宵小提燈　不需要用到一顆電池

▲國內廠商開發出不必使用電池的小提燈，讓大家可以過節提燈籠，也可以環保愛地球。（圖／燈師傅提供）

生活中心／台北報導

台灣燈會受到國際矚目，英國BBC、美國CNN」 甚至Discovery頻道都讚美「台灣燈會」是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，是全球最佳節慶之一；而燈會中的小提燈，更是最受大家喜愛的，在目前地球永續環保的概念下，國內廠商燈師傅開發出不必使用電池的小提燈，讓大家可以過節提燈籠，也可以環保愛地球。

根據「環保署」估算全國各地結合元宵節燈會活動，每年估計約發放超過120萬盞的小提燈。以一盞提燈使用3顆鈕扣型電池，每顆電池約1公克計算，使用量大約達3.79公噸；若換算3顆電池高度約1公分，每年約使用23座「台北101大樓」高度的電池。

電池含有對環境有害的汞、鎘、鉛等重金屬，對環境影響甚大，因此，國內廠商致力研究發明不用電池的小提燈，既可營造節慶的喜悅氛圍，也能為地球多盡心力，落實ESG永續環保。

過去元宵節提的燈籠，光源來自於傳統的蠟燭，基於安全理由，後來演變成有「塑膠提把+內裝電池」的小提燈，但因塑膠提把「塑料用料較多」，手提把再改為「紙製提把」，其中的電池也改為成較小的鈕扣型電池LED燈。

但燈籠要沒有電池又能發光 ，那電力來源來自何處？國內廠商經過多年的研發，在材質上不斷改良，小提燈光源終於可以不用到電池，設計出具專利的「無電池光源／供電線」。使用「無電池光源供電線」，以後小朋友提小提燈，將無須用到含電池之LED光源，此款「無電池光源/供電線」是直接取用手機內的電池即可供電。

另外，基於歐盟在手機插口規格上，未來趨勢是統一使用TYPE-C插口。國內廠商也研發出「無電池光源/供電線」，是一條一端帶有TYPE-C插口的供電線，另一端是LED燈泡，使用上不限於「手機」、其他例如帶有蓄電功能之「行動電源、手電筒」等等都可使用，將TYPE-C插口，插入以上這些行動裝置，就能讓燈泡發亮，無需使用電池，這條線在正常使用下，3到5年不會壞，且可重複使用，無時間限制，是小提燈上一大突破。