　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

元宵小提燈　不需要用到一顆電池

▲國內廠商開發出不必使用電池的小提燈，讓大家可以過節提燈籠，也可以環保愛地球。（圖／燈師傅提供）

▲國內廠商開發出不必使用電池的小提燈，讓大家可以過節提燈籠，也可以環保愛地球。（圖／燈師傅提供）

生活中心／台北報導

台灣燈會受到國際矚目，英國BBC、美國CNN」 甚至Discovery頻道都讚美「台灣燈會」是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，是全球最佳節慶之一；而燈會中的小提燈，更是最受大家喜愛的，在目前地球永續環保的概念下，國內廠商燈師傅開發出不必使用電池的小提燈，讓大家可以過節提燈籠，也可以環保愛地球。

根據「環保署」估算全國各地結合元宵節燈會活動，每年估計約發放超過120萬盞的小提燈。以一盞提燈使用3顆鈕扣型電池，每顆電池約1公克計算，使用量大約達3.79公噸；若換算3顆電池高度約1公分，每年約使用23座「台北101大樓」高度的電池。

電池含有對環境有害的汞、鎘、鉛等重金屬，對環境影響甚大，因此，國內廠商致力研究發明不用電池的小提燈，既可營造節慶的喜悅氛圍，也能為地球多盡心力，落實ESG永續環保。

過去元宵節提的燈籠，光源來自於傳統的蠟燭，基於安全理由，後來演變成有「塑膠提把+內裝電池」的小提燈，但因塑膠提把「塑料用料較多」，手提把再改為「紙製提把」，其中的電池也改為成較小的鈕扣型電池LED燈。

但燈籠要沒有電池又能發光 ，那電力來源來自何處？國內廠商經過多年的研發，在材質上不斷改良，小提燈光源終於可以不用到電池，設計出具專利的「無電池光源／供電線」。使用「無電池光源供電線」，以後小朋友提小提燈，將無須用到含電池之LED光源，此款「無電池光源/供電線」是直接取用手機內的電池即可供電。

另外，基於歐盟在手機插口規格上，未來趨勢是統一使用TYPE-C插口。國內廠商也研發出「無電池光源/供電線」，是一條一端帶有TYPE-C插口的供電線，另一端是LED燈泡，使用上不限於「手機」、其他例如帶有蓄電功能之「行動電源、手電筒」等等都可使用，將TYPE-C插口，插入以上這些行動裝置，就能讓燈泡發亮，無需使用電池，這條線在正常使用下，3到5年不會壞，且可重複使用，無時間限制，是小提燈上一大突破。

ET快訊
快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！　5人翻落受傷
日本人行道「1設計」被讚安全...台灣卻拆光！鄉民曝真相
快訊／再爆「21萬義大利團」之亂！　旅行社4點回擊
黃正音「交往10個月閃婚」認看走眼！　脫口：人生最後悔結婚
快訊／扯！17歲少年遭3警刑求　電擊棒凌虐
海巡署還原關鍵！陸快艇蛇行甩尾　「撞上海巡CP艇」才翻覆
二寶爸上班遇死劫！獨留孕妻、3歲女　家屬急尋行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

元宵小提燈　不需要用到一顆電池

快訊／全聯福袋頭獎得主出爐！4大電動名車破千萬　幸運序號一次看

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

超商「4款咖哩新品」開吃！焗烤咖哩飯＋雞排超絕配　麵包咬下爆雙餡

「穆斯林友善超商」選擇更多了！　有熟食專區、3款新東南亞鮮食

2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！　奶茶奪冠、鹿港人小費給最多

短今被木工達人邊教邊開撩！特力屋DIY 3神器助居家改造

今天就買！超商咖啡飲品「買2送1」爽喝　還有黑糖珍奶只要37元

今天衝了！　超商「夯番薯第2件2折」限時8天吃

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

元宵小提燈　不需要用到一顆電池

快訊／全聯福袋頭獎得主出爐！4大電動名車破千萬　幸運序號一次看

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

超商「4款咖哩新品」開吃！焗烤咖哩飯＋雞排超絕配　麵包咬下爆雙餡

「穆斯林友善超商」選擇更多了！　有熟食專區、3款新東南亞鮮食

2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！　奶茶奪冠、鹿港人小費給最多

短今被木工達人邊教邊開撩！特力屋DIY 3神器助居家改造

今天就買！超商咖啡飲品「買2送1」爽喝　還有黑糖珍奶只要37元

今天衝了！　超商「夯番薯第2件2折」限時8天吃

高中木聯／1分氣走興大附農　三民押王牌蘇嵐鴻保晉級生機

COMPUTEX2024宣示AI時代來臨　AMD董座蘇姿丰任開幕演講者

女星「明明是第5」遭黑箱做掉　隔3年吐實難受：大家總覺得我可憐

賓士推出新Wallbox可攜式充電樁　最佳化功率、還能用App控制

高中木聯／7局下反攻淘汰高苑　朱盟一棒說再見東體闖16強

ETF新兵來了！00941聚焦台積電上游　每股15元甜甜價2／26開募

赴日移訓連2場先發　黃勇傳：努力成為攻守俱佳內野手

快訊／豐原高爾夫球場軌道車鋼索斷裂！倒退10公尺5人翻落受傷

不胖也得脂肪肝！營養師揭「2種人常踩地雷」　吃素小心

欠債600萬！捷順倒閉退出客運市場　結束台中7路線...2路線停駛

一包不到11元 東森幣折後最低897元

消費熱門新聞

是你嗎？全聯福袋頭獎中獎序號出爐！

超商4大咖啡飲品優惠！黑糖珍奶只要37元

超商精品咖啡推出全新風味還有優惠

超商「夯番薯第2件2折」限時8天吃

限時3天！超商咖啡買2送2

短今被木工達人邊教邊撩！特力屋DIY神器助居家改造

琺瑯廚具TakaraStandard夢想廚房

超商限量開賣元宵節「8款超萌燈籠」

超商4款咖哩新品！麵包咬下爆雙餡

「穆斯林友善超商」選擇更多了！

超商獨家推出「湯姆貓與傑利鼠限量周邊」

今天就喝！超商咖啡飲品「買2送1」

2023年外送熱門餐點、習慣大揭秘！

速食店最新激省優惠券限時42天用

更多熱門

相關新聞

隔了62年！元宵夜迎今年最小滿月　還有哈伯望遠鏡「凌月」奇景

隔了62年！元宵夜迎今年最小滿月　還有哈伯望遠鏡「凌月」奇景

本周六（24日）就是元宵節了，也將迎來春節後第一個滿月。台北市立天文館指出，周六是時隔62年後，再次出現「元宵節逢最小滿月」，而元宵最小滿月與即將在10月17日登場的最大滿月相比，大約是1元與5元硬幣大小的差異。此外，元宵節當天還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」奇景，台北天文館當晚19時至20時，於YouTube頻道上直播並介紹相關天象知識。

茶文化新浪潮，生活美學與永續的新紀元

茶文化新浪潮，生活美學與永續的新紀元

西螺福興宮與臺灣吧合作　推「翠茶燈龍」超吸睛

西螺福興宮與臺灣吧合作　推「翠茶燈龍」超吸睛

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

元宵節吃3顆湯圓好運UP！5祕訣一次看

元宵節吃3顆湯圓好運UP！5祕訣一次看

關鍵字：

元宵節小提燈燈師傅電池環保永續

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面