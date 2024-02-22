茶文化新浪潮，生活美學與永續的新紀元

▲「心月采門茶會館」啟動茶文化落實偏鄉美學教育，更將茶文化與綠色理念融合，領航ESG永續事業新篇章 。（圖／心月采門提供）

生活中心／台北報導

在追求永續發展的當代，喝茶不再只是喝茶，更具有永續環保的意義。玹茗文創的「心月采門茶會館」不僅是一間茶會館，而是一個結合茶文化、環境保護與社會責任的創新實踐。

「心月采門茶會館」深刻體會到茶文化在促進社會和諧與美學教育方面的無限潛力，會館結合喝茶與護水庫理念的環境保護行動，同步與「希望之芽」社福團體合作，三月起，「心月采門茶會館」首站活動將移師至台東長濱，將文化、人文、生命教育及美學帶入資源較為匱乏的偏鄉地區，拓寬當地居民尤其是年輕一代的視野，培養對美學的深刻理解與欣賞，從而提升生活質量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在ESG永續發展的大背景下，茶產業顯得尤為重要。玹茗文創秉持著對環境的責任感，嚴選推廣桃園拉拉山製茶廠生產的無毒生態茶葉，不僅讓消費者喝到健康的茶，也助力土地恢復其原始的生態平衡。「心月采門茶會館」的開幕，更是強調了以實際行動支持喝茶護水庫的理念，實踐ESG永續環境的承諾。

玹茗文創所邀請大家一同參與文化與環境保護的旅程，共同為地球的未來貢獻一份力量，實現美好與永續共存的願景。