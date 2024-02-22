元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

▲元宵賞燈去！圖為台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師分享，元宵15大禁忌，像是不可逗弄小鳥，也別穿黑白色的衣服。而清水孟國際塔羅雲蔚老師則提到，魔羯座、牡羊座、天秤座元宵節財運旺。

►元宵15禁忌：

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1、不可以借錢

會把好運借光。

2、不可以逗弄小鳥

民間相傳，元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3、禁爭吵

元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

▼近日各縣市都有燈會活動，圖為台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）



4、不宜剪髮與洗髮

因為「髮」象徵「發」，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生

元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6、不宜搬家

會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子

會把福氣與財氣敲掉。

8、避免到海邊與使用尖物

元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此別到海邊與使用尖物，以避免見血。

9、米缸不要見底

相傳會斷炊，錢財見底。

10、不要弄破衣物

以免錢財破光。

11、不要穿黑與白的衣服

象徵坐牢。

12、家中不要太暗

家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。

13、小孩燈籠勿放鏡子前

以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，燈籠放鏡子前，象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗

因古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢。晚上吃湯圓敲碗，也會招好兄弟來吃，要注意。

15、不要吃冰

民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰，財富會遠離。

▼元宵賞花燈。（圖／記者彭懷玉攝）



►元宵3星座財運旺：

TOP 3 天秤座

天秤座在元宵節期間，有出色智慧和溝通表現，特別是跟人有交易行為，像是開店做生意的，易有再次銷售機會。天秤座可靠著勇敢冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的。

而平時的理財，有機會在這幾天看到不錯報酬。若是有經營副業的，特別是跟藝術或是才藝有關，也能吸引到很高的關注與財務回報。

TOP 2 牡羊座

牡羊座在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想目標，再加上適當投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離。

若在外地求財的，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富自然會有增加。而此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中，爭取到更多的財務收入及報酬。

TOP 1 魔羯座

魔羯座在冷門或是大家較不熟悉的產業及方向，會有更好的財務機會喔！這幾天魔羯座可展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關的，特別是需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，是能夠吸引到更大的財富。

另外，若有財務合作的，也是有不錯的收益機會。而偏財方面也有不錯表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。

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