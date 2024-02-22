　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

▲台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲元宵賞燈去！圖為台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周六就是元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師分享，元宵15大禁忌，像是不可逗弄小鳥，也別穿黑白色的衣服。而清水孟國際塔羅雲蔚老師則提到，魔羯座、牡羊座、天秤座元宵節財運旺。

►元宵15禁忌：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、不可以借錢

會把好運借光。

2、不可以逗弄小鳥

民間相傳，元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到逞罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3、禁爭吵

元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

▼近日各縣市都有燈會活動，圖為台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

4、不宜剪髮與洗髮

因為「髮」象徵「發」，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生

元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6、不宜搬家

會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子

會把福氣與財氣敲掉。

8、避免到海邊與使用尖物

元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此別到海邊與使用尖物，以避免見血。

9、米缸不要見底

相傳會斷炊，錢財見底。

10、不要弄破衣物

以免錢財破光。

11、不要穿黑與白的衣服

象徵坐牢。

12、家中不要太暗

家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。

13、小孩燈籠勿放鏡子前

以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，燈籠放鏡子前，象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗

因古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢。晚上吃湯圓敲碗，也會招好兄弟來吃，要注意。

15、不要吃冰

民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒丹爺也屬於武財神，因此吃太冰，財富會遠離。

▼元宵賞花燈。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北燈節最夯燈組「眾神保庇（龍）平安」。（圖／記者彭懷玉攝）

►元宵3星座財運旺：

TOP 3 天秤座

天秤座在元宵節期間，有出色智慧和溝通表現，特別是跟人有交易行為，像是開店做生意的，易有再次銷售機會。天秤座可靠著勇敢冒險，得到更多財富，像是購買刮刮樂和大樂透這種偏財，只要敢出手，得獎的機會是有的。

而平時的理財，有機會在這幾天看到不錯報酬。若是有經營副業的，特別是跟藝術或是才藝有關，也能吸引到很高的關注與財務回報。

TOP 2 牡羊座

牡羊座在正財方面有比較好的表現，存款儲蓄有機會存到理想目標，再加上適當投資理財，能為自己拉近與第一桶金的距離。

若在外地求財的，特別是業務員或是有跨國貿易的商業行為，可靠著積極的行動力，爭取到不錯的業績或合作機會，財富自然會有增加。而此時的人緣魅力也很不錯，能吸引到更多的客源，很適合在人際關係中，爭取到更多的財務收入及報酬。

TOP 1 魔羯座

魔羯座在冷門或是大家較不熟悉的產業及方向，會有更好的財務機會喔！這幾天魔羯座可展現積極的行動力，尤其是跟本身事業有關的，特別是需要經由溝通才能得到的錢財，只要夠努力，是能夠吸引到更大的財富。

另外，若有財務合作的，也是有不錯的收益機會。而偏財方面也有不錯表現，不妨試試樂透彩或刮刮樂，中獎的機會相對高很多。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
快訊／輝達帶旺！台股大漲創18881新高　台積電漲14元至6
25歲正妹師出軌高一生　綠帽尪「蒐證手法」被封抓姦教科書
面試「500人只取10人」零經驗竟中了！　郭惠妮揭成功關鍵
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆大回堵
帳戶突多500元　台南男「有錢就領出來花」慘關1年2個月
要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝
名醫清晨衝產房接生！寶寶出來了　護理師突道歉「我會被罵死」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外星人來過地球！實驗證明「異能」存在　台大前校長李嗣涔

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

快訊／能見度不足200m！氣象署發布「濃霧特報」　金門小三通停航

小兄妹日睡6小時　台大教授神解「龜兔賽跑」：強者非被逼提早起跑

名醫清晨衝產房接生！寶寶出來了　護理師突道歉「我會被罵死」

30歲外送員車禍當下沒事！回家一睡卻休克　女友狂叩3小時救命

國小兄妹「魔鬼行程」主播媽挨轟　電視台低調回應

國小兄妹「日睡6小時」魔鬼課程　補習班業者：媽媽同意下分享

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

外星人來過地球！實驗證明「異能」存在　台大前校長李嗣涔

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

快訊／能見度不足200m！氣象署發布「濃霧特報」　金門小三通停航

小兄妹日睡6小時　台大教授神解「龜兔賽跑」：強者非被逼提早起跑

名醫清晨衝產房接生！寶寶出來了　護理師突道歉「我會被罵死」

30歲外送員車禍當下沒事！回家一睡卻休克　女友狂叩3小時救命

國小兄妹「魔鬼行程」主播媽挨轟　電視台低調回應

國小兄妹「日睡6小時」魔鬼課程　補習班業者：媽媽同意下分享

「TOYOTA RAV4」升級更帥、更實用！外型、內裝、安全功能超豐富

快訊／輝達帶旺！台股漲逾200點創18881新高　台積電漲14元至695

外星人來過地球！實驗證明「異能」存在　台大前校長李嗣涔

3科學園區及台積電群效磁吸科技菁英　「清璞」自住專屬公園＋學校預定地

千賀滉大因手臂疲勞檢查　開季出賽亮黃燈

查爾斯罹癌後「重返工作崗位」　談各界祝福：感動到流淚

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

大谷翔平第二次實戰未敲安　「揮棒感覺很好」春訓預計50打席

輝達財報前搶先漲！9檔ETF卡位衝　00919先刷新高

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉「我會被罵死」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

即／桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

虎媽快看！卡神經歷超密集課表曝心聲

兄妹日睡6小時惹議　兩學霸日程表曝

滑手機意外發現「男友副業」錯愕！網卻支持男友

30歲外送員車禍當下沒事！回家卻休克　女友狂叩救命

更多熱門

相關新聞

元宵節吃3顆湯圓好運UP！5祕訣一次看

元宵節吃3顆湯圓好運UP！5祕訣一次看

周六（24日）是元宵節，又稱上元節、小過年，塔羅牌老師艾菲爾分享5招開運小祕訣，包含吃3顆湯圓開運、穿戴月老紅繩、桃樹轉運法、求孕添燈添丁法、許願增強念力，供民眾為自己尋得貴人、桃花以及好運。

元宵節三大禁忌一次看！

元宵節三大禁忌一次看！

台北燈節「龍主燈、眾神花燈」一起拍

台北燈節「龍主燈、眾神花燈」一起拍

雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

2024斗六市燈海節連3天狂歡慶元宵

2024斗六市燈海節連3天狂歡慶元宵

關鍵字：

元宵節

讀者迴響

熱門新聞

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉「我會被罵死」

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

綠外貌羞辱徐巧芯　白喬茵點2原因：仔細想想也還好

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面