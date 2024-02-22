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元宵節吃3顆湯圓好運UP！　開運、求桃花5祕訣一次看

記者黃翊婷／綜合報導

周六（24日）是元宵節，又稱上元節、小過年，塔羅牌老師艾菲爾分享5招開運小祕訣，包含吃3顆湯圓開運、穿戴月老紅繩、桃樹轉運法、求孕添燈添丁法、許願增強念力，供民眾為自己尋得貴人、桃花以及好運。

▲▼冬至，湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲元宵節吃3顆湯圓可以開運。（示意圖／CFP）

塔羅牌老師艾菲爾21日在臉書發文表示，民俗上過完元宵節才算真正過完年，而元宵節是一年中第一個月的圓，民眾可以在這一天為自己祈求運勢圓滿平安，詳細如下：

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● 吃3顆湯圓開運

艾菲爾提到，在元宵節這一天吃3顆湯圓代表「三陽開泰」，象徵新生、興盛、欣欣向榮的美好兆頭，民眾可以選擇在這一天吃3或3的倍數顆的湯圓，以此為自己招來開春好運。 古人有「吃圓以得陽氣」的說法，因此在正月十五這個特殊的好日子，吃湯圓或元宵便成了一種習俗，寓意著祈求吉祥與福運的美好寓意。

● 穿戴月老紅繩

艾菲爾指出，農曆正月十五元宵節這天，是請月老牽線的絕佳時機，民眾可以在身上綁上月老紅線，或是戴上天然的粉紅色水晶，這些都能催旺桃花、增強人緣；相反的，如果想要擺脫糾纏自己已久的爛桃花，可以使用黑水晶葫蘆或懸掛翡翠公雞，用以收服和斬斷不良的孽緣。

● 桃樹轉運法

艾菲爾表示，從現在起直到3月20日的春分之日，民眾可以在任何時間前往住家附近的公園或社區走走，尋找一棵盛開的桃花樹，然後面對桃樹說出新年的戀愛祈願，等到4、5月時，如果許願的桃樹結果累累，那就表示願望有更多機會能夠實現，因為桃樹結果豐碩，代表能量充沛，願望更有可能被實現。

● 求孕添燈添丁法

艾菲爾說，若想要求懷孕，可以在元宵節當天外出賞燈，並選擇吉時（辰時07:00-08:59、巳時09:00-10:59、午時11:00-12:59、未時13:00-14:59、亥時21:00-22:59），接著在賞燈活動中，挑選一盞最喜歡的花燈，並站在它下面，默默許下求孕的心願；如果不方便外出的話，也可以在家裡使用蠟燭許願法，點燃蠟燭，虔誠祈禱並表達自己的心願。

● 許願增強念力

艾菲爾表示，在進行許願儀式時，需要準備一根蠟燭，顏色沒有特別限制，最好是全新的，接著清楚說出自己的姓名和願望，然後點燃蠟燭，如果是為了求孕，許完願後要讓蠟燭持續點燃15到30分鐘，象徵家中添丁，等到願望實現之後，民眾可以在今年多行善積德，種下更多的福田。

艾菲爾提醒，許願時一定要注意安全，在規定時間結束後務必將蠟燭吹熄，以確保安全，這樣的儀式傳統上被認為能夠增添幸福和福氣，為未來的家庭帶來更多的喜悅，而元宵節的最佳許願吉時是午時11:00-12:59、亥時21:00-22:59。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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