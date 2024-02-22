隔了62年！元宵夜迎今年最小滿月　還有哈伯望遠鏡「凌月」奇景

▲周六元宵節最小滿月與今年10月最大滿月比較圖。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

本周六（24日）就是元宵節了，也將迎來春節後第一個滿月。台北市立天文館指出，周六是時隔62年後，再次出現「元宵節逢最小滿月」，而元宵最小滿月與即將在10月17日登場的最大滿月相比，大約是1元與5元硬幣大小的差異。此外，元宵節當天還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」奇景，台北天文館當晚19時至20時，於YouTube頻道上直播並介紹相關天象知識。

天文館表示，元宵節是每年的農曆正月十五，也是春節後的第一個滿月，即「望」日。今年元宵節的望發生於2月24日20時30分，此時月球距離地球40萬5917公里，是今年的最小滿月，比將發生在10月17日的最大滿月小了約12%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天文館說，元宵節逢最小滿月十分罕見，上一次是在62年前的1962年2月19日，下一次在2086年2月28日，前後恰巧均間隔62年，但這只是巧合，並無週期性。





▲元宵節當天還有哈伯太空望遠鏡兩度「凌月」奇景。（圖／台北市立天文館提供）

元宵夜除了可賞最小滿月外，還有兩次看見哈伯太空望遠鏡凌月奇景的機會。天文館指出，第一次發生在當晚18時36分左右，位於台中港至蘇澳鎮間的部分區域可見；第二次約在23時35分，只有桃園大園至宜蘭頭城間的狹長區域有機會觀賞。但因凌月過程僅約1秒鐘，必須借助天文望遠鏡輔助觀察或錄影，才能捕捉到哈伯望遠鏡飛掠月球表面丘壑坑洞的美景。