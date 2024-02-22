　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保今年砍藥價55.3億！4551項藥品降價、17項調升　品項歷來最少

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署調整藥價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（22）日公布113年藥價調整結果，今年藥價整體砍55.3億元，總調整品項4568項，是歷來藥價調整品項最少，其中4551款藥品價格調降，另有17款藥品價格調升，調幅比較大前三名藥品分別是心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑，新藥價4月1日起實施。

健保署2013年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。調整時也會考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今（113）年藥價調整金額為55.3億元，檢討的藥品約有14,000項，其中約9,500項未調整，4,568項藥品調整。進一步細看調升藥品有17項、調降藥品4551項，平均調幅2.8%。

▲▼健保署醫審及藥材組長黃育文。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署醫審及藥材組長黃育文。（圖／記者洪巧藍攝）

黃育文指出，調幅比較大前三名藥品分別是心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑。但若單藥品項目來看，調升幅度最大的前兩名，第一是用於降低心肌梗塞跟中風的「克壓脂膜衣錠」，調整前價格每錠8.6元，調整後價格為10.3元，調幅20%；第二則是用於其他止吐藥劑並用防止化療藥物引起噁心嘔吐的「治敏吐膠囊」，調整前價格351元，調整後價格416元，調幅19%。

調降幅度最大的前三名，第一為大腸直腸癌治療用藥「癌治佳靜脈輸注濃縮液」與「依瑞諾丁濃縮注射液」，從一支2504元下修1623元，調幅35%；第二是乳癌用藥「萊特汝膜衣錠」從36.6元一錠下修到26.5元，調幅28%；第三為治療胃或十二指腸潰瘍的「強生妙治胃顆粒」，調幅27%，從每錠36.4元變成26.6元。

健保署強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩周內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署提出價格調整建議。

黃育文表示，隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整節省55.3億元將用於挹注新醫藥科技產品收載。另亦著手推動健保藥品政策改革，並研議輔導獎勵國內藥廠投入或擴充生產的措施，以達到合理調整藥品價格、扶植國產學名藥、確保民眾用藥無虞。

ET快訊
爆篠崎泫交往Toyz「勾搭別人男友」　女星：被抓包後分手又復
女優當眾開腿「上下晃動」太性感　被趕出健身房
快訊／海港餐廳被點名進致癌辣椒粉　漢來發聲明
快訊／台南環球水泥管線破裂！　大量水泥灰外洩...白茫一片畫
228只放1天！一票喊讚「補班更討厭」　1類人卻嘆：無奈
快訊／堂本剛突刪光IG　宣布「離開30年傑尼斯」
與百萬網紅開房！正妹遭掐頸硬上　罵一句「你GG好小」掙脫逃生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

國小兄妹每天練琴3小時　他傻眼「練久會變周杰倫？」網曝背後原因

男友突分手！妹子「靠Netflix帳密」噴綠光　網逆風：恐怖情人

濃霧影響離島交通！民航局協調加開班機、交通船　疏運近6千人

夜晚「床上姿勢」偷偷出賣你的個性！趴睡、側躺、嬰兒睡姿意義大不同

「蘇丹紅」風波台中漢來軒也中招　7.5kg全做辣椒油...餐廳回應了

文策院合作8間出版社！強化故事IP跨域開發　進軍全球內容市場

嫁給12年閨蜜的哥哥「友情破裂」　她心寒：我是奴隸？一票卻不挺

彰化「多多龍」爆紅！228再送1000個親子版...終極隱藏版曝光

海港餐廳被點名進貨致癌辣椒粉　漢來聲明：全台7家分店均未使用

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

國小兄妹每天練琴3小時　他傻眼「練久會變周杰倫？」網曝背後原因

男友突分手！妹子「靠Netflix帳密」噴綠光　網逆風：恐怖情人

濃霧影響離島交通！民航局協調加開班機、交通船　疏運近6千人

夜晚「床上姿勢」偷偷出賣你的個性！趴睡、側躺、嬰兒睡姿意義大不同

「蘇丹紅」風波台中漢來軒也中招　7.5kg全做辣椒油...餐廳回應了

文策院合作8間出版社！強化故事IP跨域開發　進軍全球內容市場

嫁給12年閨蜜的哥哥「友情破裂」　她心寒：我是奴隸？一票卻不挺

彰化「多多龍」爆紅！228再送1000個親子版...終極隱藏版曝光

海港餐廳被點名進貨致癌辣椒粉　漢來聲明：全台7家分店均未使用

大寮版農16首度推公辦都更　將引資百億元蓋捷運宅

日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

好運從好孕開始！花蓮全方位照護婦幼　安心孕育下一代

森鉅入主創業家兄弟　每股16.65元公開收購約60%股權

IKEA絕版品出清5折起　TOP5超值激省家具一次看

緝毒犬寶寶也來上！動物行為專家「開6大課」提升執勤犬生活福祉

陸歌手開巡演　硬是要寫「中國台北」！留言傻眼刷一排：他誰

台灣世界展望會60週年！38.6萬國外兒童、15萬國內兒童受助

凱基人壽攜手World Gym、奇美醫療體系　與客戶一起舞動幸福人生

快訊／海陸新訓中心丟槍「買玩具槍充數」　監察院糾正海軍司令部

貪吃歐告拜地基主堅守供桌！　眼神緊盯雞腿：我排第1個喔

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

即／賞櫻團13人食物中毒　2業者遭勒令停業

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

客人買完菜！過半小時回攤販「下跪喊救命」

00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股票」現在破百

李多慧5年前金髮應援照曝！PTT驚「高配版小優」

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

更多熱門

相關新聞

年省30萬！異位性皮膚炎生物製劑　6~12歲可用

年省30萬！異位性皮膚炎生物製劑　6~12歲可用

國內平均每9個孩童就有1人有異位性皮膚炎，而且約8成在5歲之前發病，如果沒有好好治療，恐怕會惡性循環對孩子生活造成影響。衛福部中央健保署署長石崇良今（21）日表示，今年2月1日開始，異位性皮膚炎生物製劑健保給付已經放寬至6歲-12歲符合給付條件的慢性中重度異位性皮膚炎病友皆可申請，每人每年最高可以省下30萬元藥費。

陳俊翰心繫SMA病友用藥！健保最快上半年擴大給付

陳俊翰心繫SMA病友用藥！健保最快上半年擴大給付

縣市補助長者健保費！退休男「自行退保」反而無法補助

縣市補助長者健保費！退休男「自行退保」反而無法補助

健保新增癌症、罕病等11新藥納給付！1.4萬名病患受惠

健保新增癌症、罕病等11新藥納給付！1.4萬名病患受惠

過年不斷藥！1/29慢箋可提前領藥

過年不斷藥！1/29慢箋可提前領藥

關鍵字：

藥價調整健保署

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

海洋館潛水員沉水底亡！遊客隔玻璃盯看10分鐘：以為假人

更多

最夯影音

更多
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面