健保今年砍藥價55.3億！4551項藥品降價、17項調升　品項歷來最少

▲健保署調整藥價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今（22）日公布113年藥價調整結果，今年藥價整體砍55.3億元，總調整品項4568項，是歷來藥價調整品項最少，其中4551款藥品價格調降，另有17款藥品價格調升，調幅比較大前三名藥品分別是心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑，新藥價4月1日起實施。

健保署2013年起實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。調整時也會考量基本藥物品項、調降幅度及基本價保障等原則，以確保藥品穩定供應。

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健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今（113）年藥價調整金額為55.3億元，檢討的藥品約有14,000項，其中約9,500項未調整，4,568項藥品調整。進一步細看調升藥品有17項、調降藥品4551項，平均調幅2.8%。

▲健保署醫審及藥材組長黃育文。（圖／記者洪巧藍攝）

黃育文指出，調幅比較大前三名藥品分別是心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感染劑。但若單藥品項目來看，調升幅度最大的前兩名，第一是用於降低心肌梗塞跟中風的「克壓脂膜衣錠」，調整前價格每錠8.6元，調整後價格為10.3元，調幅20%；第二則是用於其他止吐藥劑並用防止化療藥物引起噁心嘔吐的「治敏吐膠囊」，調整前價格351元，調整後價格416元，調幅19%。

調降幅度最大的前三名，第一為大腸直腸癌治療用藥「癌治佳靜脈輸注濃縮液」與「依瑞諾丁濃縮注射液」，從一支2504元下修1623元，調幅35%；第二是乳癌用藥「萊特汝膜衣錠」從36.6元一錠下修到26.5元，調幅28%；第三為治療胃或十二指腸潰瘍的「強生妙治胃顆粒」，調幅27%，從每錠36.4元變成26.6元。

健保署強調，藥價調整是每年例行作業，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告日起兩周內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定向健保署提出價格調整建議。

黃育文表示，隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整節省55.3億元將用於挹注新醫藥科技產品收載。另亦著手推動健保藥品政策改革，並研議輔導獎勵國內藥廠投入或擴充生產的措施，以達到合理調整藥品價格、扶植國產學名藥、確保民眾用藥無虞。