　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最貴1劑4900萬！陳俊翰心繫SMA病友用藥　健保擬2款擴大全給付

記者洪巧藍／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰春節期間離世，享年40歲。陳俊翰生前致力於爭取病友權益，日前才受訪提到因為健保給付條件限制，全台目前仍有300位脊髓性肌肉萎縮症患者無藥可用。健保署今（15）日表示，SMA背針、口服2款藥物最快今年上半年有望通過擴增給付，將不再設限，所有病患都可以使用；另要價4900萬的天價基因治療藥物暫無討論擴增，目前仍僅有1名嬰兒使用，根據醫師觀察狀況相當穩定。

▲▼中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

脊髓性肌肉萎縮症（SMA，全名為Spinal Muscular Atrophy）是一種因運動神經元退化，導致肌肉無力及萎縮的隱性遺傳性疾病，病人的運動功能會隨著時間，持續不斷的退步，直到肌肉無力、甚至無法自主呼吸而死亡。「人權律師」陳俊翰為SMA病友，2月10日傍晚身體不適，緊急送至新竹台大分院急診處就醫，據了解是因肺部感染，雖經多名醫療人員極力搶救後，仍於11日凌晨離世。

陳俊翰靠全身唯一能動的嘴巴控制輪椅和寫字，取得美國法學博士與律師執照，卻捨棄國外治療的機會，毅然返台為罕病病友爭取平等醫療。他今年1月受訪時指出，因健保給付條件限制，全台目前仍有約300名SMA患者無藥可用，他自己也是其中之一，僅接受症狀治療，無法阻止全身肌肉退化，只能望藥興嘆。

台大醫院基因醫學部主任簡穎秀指出，SMA治療從2016年開始陸續有針對基因缺陷進行修復的藥物問世，包括背針跟口服藥物，但效果比較短暫，背針必須每4個月打一次，口服藥物則必須每天服用；而最新的基因治療針劑，只要注射一針，依目前臨床試驗結果顯示，可維持8年以上沒有問題。

目前3種藥物健保都有相關給付，其中基因治療針劑去年8月納健保，由於該藥品一劑要價4900萬台幣，被稱為全球最貴藥物之一。健保署醫審及藥材組組長黃育文今日受訪表示，基因治療針劑適應症為「6個月以下發病，且帶有基因突變」者，目前僅有1名小朋友使用，醫師觀察狀況相當穩定；該藥物討論擴增給付至少需使用逾半年之後。

至於背針與口服藥物，黃育文表示，過去考量病患若運動功能喪失，使用藥物效益不顯著，目前健保給付條件為RULM上肢運動功能評估大於15分才能使用，現在廠商已經提出擴增給付，適應症改為全給付，也就是不設條件讓所有SMA病患都可以使用，預期今年3月召開專家會議，再經議價協商、共擬會議，最快上半年有望通過。

根據國健署罕病登記，目前SMA病友共442人，其中158人申請使用藥物，145人已經通過使用，還有部分審查中。

ET快訊
氣溫「急降12度」時間曝
百名台灣人富國島被丟包　金管會：不便險難賠、信用卡可列爭議款
台灣旅客「踩北海道流冰」拍美照　海保嚇壞：落水15分鐘必死
Joeman東京買房！1500萬入手全新透天厝
柯文哲新人事佈局！「戰狼小姐姐」接黨團主任　吳怡萱任新聞部主
快訊／威力彩頭獎4.1億開獎了！初六開工變發財日

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「雨水」將至！3習俗招好運、3生肖運勢飆升

近2千高中生畢業被迫就業！要念書吃飯就要拼命工作⋯長期夜班恍神

最貴1劑4900萬！陳俊翰心繫SMA病友用藥　健保擬2款擴大全給付

今年第一起！屏東鹽埔雞隻感染禽流感　撲殺9583隻黑羽土雞

陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」：我就是其中之一

惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的

春節連假為何不放到週日？　網曝兩難：放不放都會被罵

北風晚間8點觸陸！一圖看滾軸雲近逼　鄭明典：天氣將有變化

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

子瑜送情人節禮物❤　翻唱徐佳瑩《你敢不敢》

「雨水」將至！3習俗招好運、3生肖運勢飆升

近2千高中生畢業被迫就業！要念書吃飯就要拼命工作⋯長期夜班恍神

最貴1劑4900萬！陳俊翰心繫SMA病友用藥　健保擬2款擴大全給付

今年第一起！屏東鹽埔雞隻感染禽流感　撲殺9583隻黑羽土雞

陳俊翰生前心繫「300名SMA病友沒藥吃」：我就是其中之一

惹怒柬埔寨警「這1幕太扯」　晚安小雞求饒：影片是我編造的

春節連假為何不放到週日？　網曝兩難：放不放都會被罵

北風晚間8點觸陸！一圖看滾軸雲近逼　鄭明典：天氣將有變化

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

快訊／「西門町槍戰」開槍2男聲押禁見　1男協助藏槍7萬交保

旅行公會全聯會質疑赴陸禁團令法源依據　將邀三黨主席對話

3律師藉閱卷將偵查內容「回報詐團」串證　羈押抗告駁回

Joeman東京買房「走路就到晴空塔」！1500萬入手全新透天厝：真的非常爽

新春開工日　賴清德今赴中央黨部發1000元紅包

賴清德：謝謝陳俊翰願意加入不分區　盼一路好走

柯文哲新人事佈局！「戰狼小姊姊」接黨團主任　吳怡萱任新聞部主任

快訊／威力彩頭獎4.1億開獎了！初六開工變發財日　今晚幸運兒是誰

晚安小雞下跪也沒用！西港省長證實「刑滿才驅逐」：絕不輕易原諒

富國島丟包爭議　金管會：不便險難賠、信用卡可列爭議款

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

生活熱門新聞

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

要開工了！　5星座事業運飛上天

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

初五晨7.3℃！明開工變天轉雨　大降10度時間曝

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

英國The Body Shop宣布破產！台灣總代理：不受影響

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

更多熱門

相關新聞

賴清德：謝謝陳俊翰願意加入不分區

賴清德：謝謝陳俊翰願意加入不分區

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。民進黨主席賴清德今（15）晚間受訪談及，謝謝陳願意擔任民進黨不分區立委候選人，希望他一路好走，至盼社會多多了解他一生為生命奮鬥的精神。

身障律師陳俊翰逝世　國民黨不捨哀悼「將持續為保障弱勢努力」

身障律師陳俊翰逝世　國民黨不捨哀悼「將持續為保障弱勢努力」

沒有機會和陳俊翰當同事　吳思瑤回憶1畫面：願來世仍能一起守護台灣

沒有機會和陳俊翰當同事　吳思瑤回憶1畫面：願來世仍能一起守護台灣

陳俊翰逝世　民眾黨哀悼

陳俊翰逝世　民眾黨哀悼

高中演講被問最喜歡哪位女星　陳俊翰：我媽媽算最偉大的女明星

高中演講被問最喜歡哪位女星　陳俊翰：我媽媽算最偉大的女明星

關鍵字：

健保署SMA陳俊翰罕見疾病

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

要開工了！　5星座事業運飛上天

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面