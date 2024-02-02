部分縣市免長者健保費！退休男誤會「自行退保」反而無法領補助





▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

部分縣市提供65歲以上長者健保費補助，健保署接獲一名台南市退休男子，原本以眷屬身分加保在女兒名下，因為聽到自己符合台南市去年7月開辦的65歲以上長者健保補助對象，認為自己不用繳保費，那也就不用保險，請女兒辦理健保轉出，結果反而是因為沒有健保身份，不但無法獲得補助，還遭發未在保通知單。

健保署南區業務組科長紀慧媛表示，台南去年新開辦補助政策之後，健保署陸續接獲民眾詢問，甚至出現這名退休人士自行退保事件。衛生福利部及部分縣市政府針對符合一定條件之保險對象提供補助健保費，凡具補助資格民眾，仍須依適法身分投保，不能辦理退保，補助單位才能直接向健保署繳納保費進行補助。

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紀慧媛說明，以台南市政府補助長者健保費為例，只要是在保對象，並符合2項條件:（1）設籍滿1年；（2）最近1年個人綜合所得稅率或受親屬撫養申報所得稅率未超過5%；民眾不須辦理補助作業，即可受惠補助措施。後續該名男子的女兒在得知後，儘速重新辦理恢復眷屬投保身分。

紀慧媛指出，民眾可透過「健保快易通│健康存摺」APP的「健保櫃檯」，選擇「個人各項查詢及設定/個人減免補助資料查詢」查看是否符合健保費補助資格；亦可點選「個人各項查詢及設定/投保紀錄查詢」查看自己的加保資料。如有相關問題，請撥打健保署諮詢服務專線：0800-030-598，手機請改撥02-4128-678洽詢。