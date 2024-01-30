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癌症、罕病等11款新藥納健保！2／1起陸續生效　逾萬名病友受惠

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

多項癌症、罕病新藥納入健保給付！中央健保署今（30）日公布最新藥物共擬會議結果，總計新增11項新藥、7項藥品擴增給付規定，總共挹注藥費57億元，預估超過14,554病友受惠。其中新藥部分，癌症新藥用於治療早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等多種不同癌別，預計於2月1日起陸續生效。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，112年12月21日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，接軌國際治療指引，朝向早期治療及前線治療，通過多項新藥納入健保給付和擴增給付，包括(1)癌症新藥治療早期乳癌、晚期或轉移性三陰性乳癌等多種不同癌別；(2)罕病新藥，如治療Dravet症候群及(3)其他新藥，如治療乾癬等疾病，共計收載11項新藥及7項藥品擴增給付規定。

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▲▼健保署通過11項新藥及7項藥品擴增給付規定。（圖／健保署提供）

▲健保署通過11項新藥及7項藥品擴增給付規定。（圖／健保署提供）

健保署表示，本次會議同意收載含abemaciclib成分新癌藥，有效降低早期乳癌病友30%以上復發風險；同時收載不限有無BRCA基因突變之三陰性乳癌患者均可使用之含sacituzumab govitecan成分標靶藥物，可延長整體存活期約5.4個月。

另為照顧更多癌症病友、減輕癌友家庭負擔，同意收載治療「瀰漫性大型B細胞淋巴瘤」含polatuzumab vedotin成分新藥，讓無法使用CAR-T細胞治療之癌友，有另一個藥品可選用；另同意含dabrafenib及trametinib成分藥品併用治療晚期非小細胞肺癌，整體存活期約18.2個月；含obinutuzumab成分藥品用於治療淋巴球性白血病，可延長無惡化存活期約13.2個月。有2項癌藥因廠商同意降價擴增給付範圍，包含治療卵巢、輸卵管或腹膜癌之含bevacizumab成分藥品及治療具有17p缺失的CLL之含ibrutinib成分藥品。

在罕病用藥部分，本次同意用於Dravet症候群癲癇發作輔助治療之含stiripentol及含cannabidiol(大麻二酚)成分藥品，其中含cannabidiol(大麻二酚)成分藥品亦可用於結節硬化症癲癇發作輔助治療。過去長期困擾乾癬病患的反覆發作問題，本次通過含apremilast成分口服錠劑，相較於傳統全身性治療，本藥品無明顯肝腎毒性，安全性較高，提供病友用藥選擇。

黃育文表示，本次共擬會議通過多項用藥，符合國際治療標準、照護稀少疾病病友，積極加速收載新藥及擴大藥品之給付範圍，受益族群包含癌症病患、罕病病患、乾癬病患等，在有限的資源下，做最大效益分配，讓更多病患受益，最快於113年2月起陸續生效。

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