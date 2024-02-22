曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」！全場點頭笑：很愛去無誤

▲去泰國必逛Big C。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

去泰國玩，很多人一定會到當地連鎖超市「Big C」掃貨血拼伴手禮。就有民眾在曼谷一間Big C發現一塊看板，要調查消費顧客來自哪裡。其中有一格被圓點貼紙貼爆，在看板上超顯眼，一看竟然就是台灣，令眾人噴笑，「很愛去泰國無誤！」「也太滿了吧！害我一開始還以為沒有台灣的區塊咧～」

有網友在「路上觀察學院」貼文，在泰國曼谷一間Big C打卡，並PO出一張照片，只見超市擺了一個看板，上方寫著「你從哪裡來？請幫助我們做這個調查」，一旁附上圓點貼紙，下面則是各個地方的大框框，包括韓國、中國、香港、日本、印度、馬來西亞、澳洲、新加坡、美國、越南等等。

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▲中間一格被塞爆超顯眼。（圖／原PO授權引用）

值得注意的是，看板最中間那一格超醒目，因為整個被貼紙貼滿，已經快看不到底色，而那一格正是「Taiwan」。這一幕引來7千多人按讚，「逛洽圖洽時，台灣人多到有一瞬間覺得人回到台灣～」、「給我們太小格了啦」、「2023去曼谷三次，觀光區聽到的台灣腔中文，比英文和泰文還多」、「台灣人很愛貼貼」、「繼續貼，把它貼成立體的，變3D。」

不過，也有網友表示，「這種貼紙遊戲…只有日本和台灣人比較熱衷…我們香港這邊，看到這種板子也不太理會」、「有沒有可能是台灣人比較喜歡去玩這種互動小遊戲」、「這種調查沒啥準確性，各地來旅遊的，願意貼這種小貼紙的不多，但台灣人真的很愛！」