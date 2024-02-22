台積電讓熊本認識台灣食物！熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動

▲熊本一間超市引進多樣台灣食材。（翻自《熊本朝日放送》）

圖文／鏡週刊

台積電熊本廠將在本月24日正式開幕，當地媒體也不斷報導台積電進駐後，對熊本帶來的影響與衝擊，其中一項就是飲食。《熊本朝日放送》21日播出的新聞片段，就是介紹熊本目前引進熊本超市的台灣食物，意外引來許多台灣網友留言。

報導走訪熊本一間超市，裡面引進多樣「台灣食材」，其中店家主要推薦「味味A排骨雞湯麵」，並介紹這是30年以上的台灣味，在當地售價一包182日幣（約新台幣38元）。另外店家還引進米粉、沙茶醬、黑松沙士等，甚至還有「鹹豆漿拉麵」。

▲報導中特地介紹這款「味味A排骨雞湯麵」。（翻自《熊本朝日放送》）

▲不少台灣網友想嘗試鹹豆漿拉麵。（翻自《熊本朝日放送》）

就有台灣網友說，雖然味味A排骨雞湯麵真的是老牌泡麵，「但我覺得不太好吃...」。還有網友說：「這影片一出時，看到整個嚇到，我正在吃味味A排骨雞麵，那裡也有賣，邊吃邊傻眼，家鄉味。」、「味味A排骨雞麵一定要加一個生蛋攪拌。」另外則有台灣網友對於「鹹豆漿拉麵」很感興趣，因為這在台灣反而買不到。不過也有台灣網友認為，該超市店長對台灣飲食的了解還不深，應該來台灣的量販業店考察，引進更貼近台灣人的食物。

▲隨著台積電進駐，熊本超市擴大引進台灣食物。（翻自《熊本朝日放送》）

此外，報導也拍攝一名相當喜愛台灣、來台數十次，最後回熊本開豆花店的日本老闆。這也讓台灣網友直言：「看到當地的豆花價格，讓我也想去那裡賣豆花了...」還有其他網友說：「應該還要再開手搖飲跟雞排店，一定賺！」、「把台灣小七複製過去開個10家就差不多了。」

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