日本超市徵人「歡迎65歲以上爺奶」　PTT洗版狂喊：未來的台灣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

全球迎接高齡化的時代，就有網友日前在日本超市看到，徵才訊息上竟寫著「歡迎65歲以上的人」，讓他傻眼又感慨。話題掀起熱烈回響，不少鄉民直言，彷彿看到未來的台灣；但也有人笑說，「當作健身很不錯啊，還有錢賺。」

網友昨在PTT發文提到，當天他去日本超市買便宜的牛奶，離開時不經意看到，牆上貼了一張招募海報。上面指出，應徵者經驗、年齡均不拘，連履歷都不用，並強調歡迎65歲以上長者應徵。

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這讓他不禁傻眼直呼，「居然想找65歲以上的退休仔做超市補貨，太殘忍了吧！」

▲歡迎65歲以上長者應徵。（圖／翻攝自PTT）

而鄉民們則紛紛回應，「這很正常啊，鄉下老人真的沒事做，而且他說一個禮拜上一天班也可以」、「這不是很好嗎？日本平均年齡都80歲以上了」、「現在台灣不也是，各種努力找老人回流工作」、「我之前去東京，有遇過便利商店的店員是位老爺爺」、「65歲在日本算年輕」、「老人比較有紀律，台灣也是啊！我自己的經驗，有些店老人工作動作慢一點，但通常很有耐心，態度都很好」、「日本很多8、90歲的阿公阿嬤趴趴走」。

由於台灣少子、高齡化日益嚴重，不少人也直言，「台灣以後也差不多啦」、「台灣的未來」、「今日日本，明日台灣」。