玩迪士尼旅伴狂學日本妹喊「卡哇伊~」　她怒揭4雷點！全場爆共鳴

▲旅伴狂學日本妹喊卡哇伊，讓她超崩潰。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

與朋友或家人開開心心出遊，最怕遇到雷旅伴，讓一趟美好旅程變得掃興，甚至影響到彼此的感情，一名網友表示，最近與夥伴去東京旅遊，行程全由她安排，旅伴不做功課到當地狂問「這裡值得逛嗎？」還嫌無聊不想去，而且常常不說一聲就離開她的視線，打電話也不接，讓她超火大。

該名網友在PTT發文，剛從日本旅遊回來，發生令她不愉快的事情，雖然沒有說出旅伴的性別，但大家紛紛認為旅伴是男友。原PO提到，行程由她一手包辦，有時候看了導航搞不清楚方向時，旅伴看了覺得是某個方向，她擔心走錯於是詢問了路人，結果跟旅伴查的一樣，這時旅伴就會酸「你看我查的是對的吧！」

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兩人到迪士尼玩樂，逛紀念品店時，很多女生看到可愛的商品狂喊「卡哇伊~（可愛）」，結果旅伴用戲謔的口吻模仿，走到哪就說到哪，原PO受不了直言「你這樣子真的很討人厭」。

不僅如此，旅伴行前不看行程，到了當地常常問「這個地方有值得逛嗎？」還嫌景點無聊不想去，「台場有什麼好逛的，我不想去」，而且旅伴常常一聲不響就離開原PO的視線，打電話也不接，找了半天才發現對方走到別的地方逛街、拍照。

貼文一出，網友認為抱怨行程又愛亂跑，這兩點超級雷，「沒安排行程的人就跟著走就好了」、「事前規劃行程時不講，人都飛到國外了才在抱怨」、「不看行程表很雷」、「不說一句就離開超雷，尤其在國外，真的會很火大」、「超討厭不說就直接脫隊的人」。

網友勸原PO，「人生很短，不要勉強自己跟不合的人在一起」、「不適合一起出國，如果有考慮要結婚，我勸你放棄」、「如果是朋友下次就別一起旅行，如果是男女朋友你們大概不適合，聽起來你朋友暴躁難溝通，每件事都要爭吵，這樣相處不覺得很累嗎」、「在別人國家地盤上把該國人講話語氣當笑柄，超沒水準」。