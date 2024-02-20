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桃園里長聯誼會理監事會議　張善政表揚「食享冰箱」有功人員

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，向與會里長致意。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，向與會里長致意。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（20）日出席「桃園市第三屆第5次里長聯誼協會理監事會議暨民政座談活動」，會中表揚推動有功人員。張善政表示，感謝興毅社會福利慈善事業基金會推廣惜食理念，與市府合作「食享冰箱」將生鮮食材與即期食物置於里辦公處，提供給需要里民領取，未來盼能持續擴大推動，照顧更多弱勢族群。

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，在會中致詞感謝各里長支持推動「食享冰箱」。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，在會中致詞感謝各里長支持推動「食享冰箱」。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政表示，感謝各里長協助推動市府各項政策，扮演市府與里民溝通橋梁，並迅速回應市民需求；今天除與全市里長聯誼會會長與幹部討論今年度執行重點工作，更希望持續推廣讓更多里辦公處能夠響應「食享冰箱」惜食概念。每當看到剩食，總想到弱勢族群獲取物資之不易，盼藉由此計畫讓資源更平衡與有效運用，發揮剩食最大價值。

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，會後與里長聯誼會理監事合影。（圖／桃市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天出席桃園市里長聯誼協會理監事會議，會後與里長聯誼會理監事合影。（圖／桃市府新聞處提供）

市府民政局強調，市府每季藉由里長聯誼協會理監事會議暨民政業務交流座談會，強化各項市政宣導並與里長意見交流，過去一年以「好通勤、好工作、好就學、好生活」等四大目標，推動逾150項政策，致力達成「全齡照顧」目標；自2022年起與桃園市區里組織社會服務協會、台灣食物聯合會、興毅社會福利慈善事業基金會共同推動里辦公處設置「食享冰箱」，將剩食再利用，將資源提供給貧苦等弱勢家庭，目前已有38個里辦公處響應，以全市516個里皆設有據點為目標，讓「食享冰箱」成為社區大廚房，讓有需求市民都能獲得照顧。

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關鍵字：

食享冰箱桃市里長聯誼會理監事會議張善政資源共享

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