綠批桃喜春聯諧音不吉利　網嗆「鄭文燦也用同詞」轟：又玩迴力鏢

▲鄭文燦也使用「桃喜」一詞作為春聯祝賀語。（圖／翻攝自Facebook／政客爽）



記者詹宜庭／台北報導

桃園市議員于北辰昨日在臉書發文表示，桃園市政府龍年春聯「龍來桃喜」諧音不吉利，而粉專《政客爽》則貼出2016年時，時任桃園市長的鄭文燦也使用「桃喜」作為春聯祝賀語，更與總統蔡英文一起拿春聯合照，引起網友開酸「真頑皮，又玩迴力鏢」、「原來桃喜的由來是這樣，這臉打得不輕啊！」

桃園市長張善政日前推出「龍來桃喜」春聯，因市議員于北辰發文指稱不吉利，民進黨議員黃瓊慧也表示「這諧音真的超不吉利！」引發外界討論。桃市府新聞處長羅楚東表示，「桃喜」音取自「討喜」，難道以後連「討喜」兩字也不吉利？心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜，至於有個別人士不抱持這種想法，市府也予以尊重。

對此，粉專「政客爽」昨日指出，前市長鄭文燦在2016年也同樣以「桃喜」作為賀年詞，且根據桃園市政府官網資料，2016年推出「桃喜滿園」春聯時，鄭文燦表示「更祈願新的一年台灣能發展得更好，桃園更富足、平安、喜樂」。

羅楚東回應，「桃喜」原本就是吉祥話，不應該導引為不吉利的諧音操作，更何況讀音與指涉的語彙讀音完全不同，桃市府單純希望以吉祥話祝福市民，相信多數市民都會感受到張善政市長與市府的誠意。