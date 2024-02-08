春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

▲張善政視察中壢站並慰勉值勤同仁。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假首日，桃園市長張善政8日前往桃捷行控中心、高鐵桃園站、台鐵中壢車站、台鐵桃園車站，向值勤的交通從業人員發放福袋及禮品慰問辛勞及致謝，感謝同仁春節期間犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位，服務民眾返鄉、出遊搭乘大眾交通運具都能安心過年。

張善政說，今年春節連假7天，為強化服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台鐵全線加開234列次，桃園加開50班次(南下25班次、北上25班次）、高鐵加開461班次，桃園加開284班次(南下145班次、北上139班次），桃園捷運維持現行時刻表，視疏運狀況調整班次。

▲發送紅包袋 祝市民朋友平安。（圖／交通局提供）

春節期間，當市民朋友們正享受一家人除夕圍爐或與親戚朋友歡樂出遊的同時，各場站交通從業人員堅守崗位提供運輸服務，鐵路警察局也加派警力維持車站內疏運期間候車秩序安全，希望民眾給予鼓勵與支持，在人潮眾多需等候服務時，遵守現場人員指示並體諒辛苦的工作人員。

市府為讓市民了解各類交通資訊，於「桃園市政府交通局」官方網站統整相關交通資訊(包含航空、道路、軌道、公共運輸等)、各重點場域疏運措施以及電話服務管道，網站內亦提供不同搭乘需求、路況查詢所需要的APP載點，並推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，內容包含市民朋友外出常會使用到各運具的資訊，也提供行程與路徑規劃，讓民眾順利掌握即時交通資訊，桃園市警察局也在春節期間於重要路口執行疏運工作，讓春節交通不打結。