　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

▲張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

▲張善政視察中壢站並慰勉值勤同仁。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節連假首日，桃園市長張善政8日前往桃捷行控中心、高鐵桃園站、台鐵中壢車站、台鐵桃園車站，向值勤的交通從業人員發放福袋及禮品慰問辛勞及致謝，感謝同仁春節期間犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位，服務民眾返鄉、出遊搭乘大眾交通運具都能安心過年。

張善政說，今年春節連假7天，為強化服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，台鐵全線加開234列次，桃園加開50班次(南下25班次、北上25班次）、高鐵加開461班次，桃園加開284班次(南下145班次、北上139班次），桃園捷運維持現行時刻表，視疏運狀況調整班次。

▲張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

▲發送紅包袋 祝市民朋友平安。（圖／交通局提供）

春節期間，當市民朋友們正享受一家人除夕圍爐或與親戚朋友歡樂出遊的同時，各場站交通從業人員堅守崗位提供運輸服務，鐵路警察局也加派警力維持車站內疏運期間候車秩序安全，希望民眾給予鼓勵與支持，在人潮眾多需等候服務時，遵守現場人員指示並體諒辛苦的工作人員。

▲張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

市府為讓市民了解各類交通資訊，於「桃園市政府交通局」官方網站統整相關交通資訊(包含航空、道路、軌道、公共運輸等)、各重點場域疏運措施以及電話服務管道，網站內亦提供不同搭乘需求、路況查詢所需要的APP載點，並推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，內容包含市民朋友外出常會使用到各運具的資訊，也提供行程與路徑規劃，讓民眾順利掌握即時交通資訊，桃園市警察局也在春節期間於重要路口執行疏運工作，讓春節交通不打結。

ET快訊
高雄男屁股卡吸盤！醫取出「50cm柱狀物」
快訊／小年夜驚傳轎車墜海
醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊
快訊／威力彩3.1億頭獎開獎！財神爺小年夜來敲門
強冷氣團凍到這天！　7縣市10°C↓
快訊／大樂透2.4億獎號開出　百萬大紅包等你拿
「1款過年零食」泌尿醫最推！　精子品質、性功能upup

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩「中獎開心又幸運」

放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

歡慶農曆年！　北榮桃園分院附設護理之家春節活動很溫馨

雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

春節道路維護不打烊　新北即起至2／24禁挖掘

高雄輕軌成圓！周邊店家生意漲3成　餐廳推新菜色搶春節買氣

新北龍年春節不打烊　山坡地違規取締全年無休

小年夜圍爐慰勞新北警　侯友宜嘉勉：蘆洲搶案火速偵破

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩「中獎開心又幸運」

放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

歡慶農曆年！　北榮桃園分院附設護理之家春節活動很溫馨

雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

春節道路維護不打烊　新北即起至2／24禁挖掘

高雄輕軌成圓！周邊店家生意漲3成　餐廳推新菜色搶春節買氣

新北龍年春節不打烊　山坡地違規取締全年無休

小年夜圍爐慰勞新北警　侯友宜嘉勉：蘆洲搶案火速偵破

賭王三房豪宅內部曝光！　何超蓮回娘家發IG曬氣派裝潢、庭院

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩「中獎開心又幸運」

放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

春節連假何處去？　桃園中原文創園區新春3大必玩攻略報您知

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

歡慶農曆年！　北榮桃園分院附設護理之家春節活動很溫馨

台籃年度最佳2　職棒、職籃我都強　中信特攻奪隊史T1首冠

雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

地方熱門新聞

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

遭爆入白營選縣長「衝康姊姊」　 謝典林火大駁斥

南消東門義消中隊雲梯救災教育訓練

春節預估四波車潮　北分局疏運措施報你知

春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊

春節連假親子遊好趣處　Xpark賞畫賞龍接好運

春節浪漫小旅行！ 彰化西濱超派海景　好玩又好拍

小年夜市長黃偉哲、警長廖宗山慰勉員警新年辛勞

黃色小鴨席捲高雄！飯店免費遊艇近距離賞鴨

南消之友會第一辦事處慰問 打火弟兄

斗六年貨搶購人潮擠爆西市場　警全力疏導交通

東港好鎮春節年街活動登場　警籲配合交通管制

桃園威天宮年節期間　開放摸關刀摸官印

春節連假第1天　枋寮南下車潮1小時1900輛次

更多熱門

相關新聞

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

「桃喜」春聯諧音不吉利？網揭鄭文燦也用同詞　桃市府：尊重

桃園市議員于北辰昨日在臉書發文表示，桃園市政府龍年春聯「龍來桃喜」諧音不吉利，而粉專《政客爽》則貼出2016年時，時任桃園市長的鄭文燦也使用「桃喜」作為春聯祝賀語，更與總統蔡英文一起拿春聯合照，引起網友開酸「真頑皮，又玩迴力鏢」。對於整起事件，桃園市府則回應，心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜，至於有個別人士不抱持這種想法，市府也予以尊重。

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

搶業績！　大江春節連假一站式吃喝玩樂購　　

張善政車禍第二天　出席農民節「活動自如」

張善政車禍第二天　出席農民節「活動自如」

慶農民節　張善政頒發207項傑出農業獎項

慶農民節　張善政頒發207項傑出農業獎項

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

桃園54家委託汽車代檢廠　春節連假暫停驗車

關鍵字：

春節連假張善政視察運輸場站

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面