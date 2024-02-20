超扯！小黃運將單手開車「一邊看抖音」　女乘客嚇壞錄影投訴

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名女子昨（19）日在中壢火車站前搭乘計程車，途中，小黃司機單手開車，另一隻手則緊握手機看「抖音」且聲音開得很大聲，女乘客驚嚇之餘以手機錄下，並向中壢警方檢舉；中壢警分局指出，已接獲女乘客檢舉，將依道路交通管理處罰條例之汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰。

▲一名女子昨天下午在中壢火車站前搭乘計程車，但途中運將單手開車還邊機看「抖音」，女乘客拍下離譜過程。（圖／翻攝臉書《社會事新聞影音》）

臉書《社會事新聞影音》有網友PO文指稱，一名女子昨天下午在中壢火車站前搭乘計程車返家，途中司機單手開車，左手則緊握手機看「抖音」，且聲音開得很大聲，絲毫不顧正在載運乘客安危，女乘客錄影存證後，並向中壢警方報案處理。

中壢警分局表示，針對民眾上傳計程車司機駕車使用手機影片，警方接獲檢舉，將依道路交通管理處罰條例第31條之1第1項汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣3000元罰鍰。

中壢警方呼籲，民眾駕車應時，應時時刻刻注意前方路況，以避免因為一時分心發生危險，亦可顧及自身與其他用路人之安全。