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快訊／前總統府發言人范姜泰基　將接任桃市府客家局長

▲前總統府發言人范姜泰基將接任桃市府客家局長，3月1日走馬上任。（圖／桃市府新聞處提供）

▲前總統府發言人范姜泰基將接任桃市府客家局長，3月1日走馬上任。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

前總統府發言人范姜泰基將接任桃園市政府客家局長，市府新聞處今（20）日指出，范姜泰基是桃園市新屋子弟，擁有台大社會系學士、政治學研究所碩士與台藝大表演藝術研究所等雙碩士學位，曾於馬英九總統時期擔任過總統府發言人與行政院研考會副主委等職務：市長張善政表示，范姜泰基對公共事務與文化藝術有獨到見解，親自邀其擔綱客家局長重任，期待借其豐富經歷與視野，為桃園打造更好的客家環境。

桃園市政府新聞處長羅楚東今天指出，原任客家局長林昭賢將轉任桃市府客家文化基金會副執行長，現任客家文化基金會董事范姜泰基則接任客家局長並兼任客家文化基金會執行長，原客家文化基金會副執行長陳曉卿轉任桃園市文化基金會，相關人事案將於3月1日生效。

羅楚東還說，范姜泰基是桃園市新屋子弟，擁有台大社會系學士、台大政治學研究所碩士、台藝大表演藝術研究所雙碩士學位；並曾於馬英九總統時期擔任過總統府發言人、行政院研考會副主委等職務，近年更投入表演藝術，於「茶金」、「人選之人－造浪者」演出，近年則在沈春池文教基金會擔任副秘書長，職務歷練豐富。

羅楚東強調，范姜泰基與市長張善政曾於行政院共事過，張市長上任後即延攬范姜泰基擔任客家文化基金會董事，相當欣賞范姜泰基對公共事務與文化藝術之見解，此次親自邀請范姜泰基擔任客家局長，期待借重范姜泰基豐富經歷與視野，為桃園市打造更好的客家環境。

張善政對於原局長林昭賢一年多來的全力付出表達感謝之意，上任之初籌辦「世界客家博覽會」之挑戰，林昭賢局長全力帶領客家局同仁，圓滿達成任務，未來轉任客家文化基金會副執行長，將繼續借重其專業，一起為桃園打拚。

據指出，擁有台藝大表演藝術研究所雙碩士學位的范姜泰基於2016年逐漸淡出政治圈，以影視演員的新職業身分轉往演藝界發展，2016年至2023年間先後參與演出《植劇場－天黑請閉眼》、《植劇場－積木之家》、《植劇場－夢裡的一千道牆》、《勞動之王》、《麻醉風暴2》、《人際關係事務所》、《20之後》、《我們與惡的距離》、《你那邊怎樣·我這邊OK》、《鏡子森林》、《誰是被害者》、《她們創業的那些鳥事》、《女孩上場》、《第三佈局 塵沙惑》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、《茶金》、《2049－完美預測》、《我願意》、《茁劇場－滴水的推理書屋》、《人選之人-造浪者》等電視劇與網路影片；電影部分則有《陽光普照》、《樂園》、《緝魂》、《頭七》、《惡女》等，在劇中扮演法官、記者、超商老闆或檢察長等不同角色，展現他在戲劇上豐富且多元角色。

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