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元智大學推「千人出國計畫」　每名學生可獲校方3萬補助

▲▼元智大學預計選送至少一千名本地學生，提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流。（圖／元智大學提供）

▲元智大學預計選送至少一千名本地學生，提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流。（圖／元智大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為培育學生具備國際視野及跨域挑戰能力，元智大學宣布推動「千人出國計畫」。預計三個重點學院，一年可提供超過300個出國交流機會，並由董事會每年挹注900萬經費，等於每名學生出國交流都可獲得3萬元獎助學金補助，加上其他學院學生，希望3年後至少遠送一千名本地學生出國，藉此鼓勵學生參與國際交流學習，拓展國際視野和融入國際社會。

面對全球化趨勢，元智大學期許成為高度國際化的指標型大學。而元智大學在112年已有管理、資訊和電機通訊獲得教育部核定為大專學生雙語化學習計畫（EMI）重點培育學院，為校內國際化和雙語教學環境，元智大學宣佈舉辦「千人出國計畫」，預計3年至少選送1千名學生出國並提供獎助學金。

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元智大學教務長謝建興指出，元智大學EMI重點培育學院，致力培養學生專業知識，並積極擴大英語教學，以建立友善的國際化環境。「千人出國計畫」除了配合教育部的學海系列計畫，進一步推動學生赴海外研習進修的機會，透過與合作學校緊密合作，學生可參與短期進修、暑期海外研習營、海外移地教學、海外實習課程以及國際志工服務隊等多元化的學習機會（十天以上）。學生也可參與國際研討會議並進行學術發表，豐富學生學習經歷，提升學校在國際學術界的地位與影響力。

除了三個重點學院合計每年提供超過300個赴外交流機會，謝建興表示，2022 年成立國際書院，目標為創造全球移動專業人才，英語學士班每年提供超過150個赴外交流機會，期許元智大學成為專業全英語教育的示範大學。

此外，元智大學也積極推動國際化，致力於成為全國最國際化的大學，並積極與世界知名大學建立友好合作關係。元智大學表示，今年與MIT合作舉辦MIT-YZU科技．文化．英語體驗營，並與哈佛大學A Cappella合唱團合作辦理Harvard-YZU A Cappella Concert，透過活動將擴展學生的國際視野，激發對資訊、科技、語言及文化的興趣。

▲▼元智大學預計選送至少一千名本地學生，提供獎助學金，鼓勵學生參與國際交流。圖為與MIT合作舉辦MIT-YZU科技．文化．英語體驗營。（圖／元智大學提供）

▲元智大學推動國際交流，圖為與MIT合作舉辦MIT-YZU科技．文化．英語體驗營。（圖／元智大學提供）

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