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元智大學新創舉通識課程上Podcast　充實新知「快狠準」

▲元智大學新創舉通識上雲端　

▲胡逢瑛老師獨家解析俄羅斯的戰略佈局與國際情勢。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

有感於播客（Podcast）的文化浪潮與社會影響力，元智大學通識教學部運用網路業者免費提供的空間資源，於通識官網建置「元智通識．雲端啟蒙」的播客頻道，規劃「元智政經學苑」、「科技與人文的對話」、「掌櫃老師的文化觀察」三大節目，邀請元智通識教學部與各系所的老師上節目，探討各類學門知識的核心概念與重要議題。

元智通識教學部王佳煌主任表示，考量到代社會資訊爆炸，生活步調繁忙，人們的時間運用日趨零碎細化，網路閱聽目不暇給，「元智通識．雲端啟蒙」強調「快狠準」，讓網民能夠善用片段的時間，在30分鐘的節目單元中迅速吸收正確與重要的知識，在浩瀚的通識學海中遨遊，不斷地自我充實與提升。

▲元智大學新創舉通識上雲端　

▲王佳煌主任表示，「元智通識．雲端啟蒙」強調「快狠準」。（圖／元智提供）

有別於其他大學校院線上通識及專業課程直接錄影錄音與播送的方式，元智通識教學部的播客節目是由主持人邀請校內教師上節目，透過對談，闡述人文、社會科學、自然科學與生命科學等四大領域的核心概念、基本觀念與重要議題。

目前「元智政經學苑」已錄製兩集「普京的大戰略」，由通識教學部胡逢瑛老師獨家解析俄羅斯的戰略佈局與國際情勢。「掌櫃老師的文化觀察」則已錄製三集，分別邀請國際語言與文化中心的黃郁蘭老師訴說元智大學大學社會責任的感人故事，邀請陳巍仁老師介紹台灣的獨立書店與經營獨立書店的心法。雲端啟蒙的頻道未來將陸續邀請通識教學部與各系所教師上節目，介紹各個知識領域的核心概念、基本觀念與重要議題，以善盡通識傳播各類領域知識的社會責任。

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