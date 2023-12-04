全國EMBA鐵馬論劍完成9天8夜單車環島壯舉　下屆交棒元智大學

▲中央大學將象徵著鐵馬論劍的寶劍，交給了下一屆的主辦校元智大學。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023第一屆全國EMBA鐵馬論劍單車環島」活動，展開為期九天八夜的單車環島挑戰，3日下午五點許，選手們在歡呼聲中，有始有終抵達中央大學，順利完成壯舉。每位騎士被榮譽獎牌加冕，象徵他們的勇氣和毅力，為全國EMBA鐵馬史寫下璀璨一頁！

閉幕典禮於3日晚間六點在中央大學大講堂舉行，中央大學管理學院葉錦徽院長、中央大學EMBA呂俊德執行長、經濟系姚睿教授及中大EMBA校友會黃輝彬理事長，以及元智大學管理學院EMBA羅懷均執行長、元智大學EMBA校友會劉春輝理事長等人都共同出席，為騎士們的成功喝采。

▲中央大學EMBA校友會單車社孫緹潔社長（右）發起的愛心傘募款活動，將募款所得全數捐贈「心路基金會」。（圖／中央大學提供）

中央大學管理學院葉錦徽院長在典禮上表示，此行選手們面對機械故障、爆胎、腳抽筋和全身痠痛等一系列挑戰時，毫不畏懼，展現出EMBA選手堅持不懈、奮鬥不息的運動家精神，令人深感敬佩。他特別感謝各校師長、理事長，以及全體工作人員的協助，讓這趟單車環島之旅更加順利。

▲選手們面對機械故障、爆胎和全身痠痛等一系列挑戰時，毫不畏懼，展現出EMBA選手堅持不懈運動家精神。（圖／中央大學提供）

本次中央大學EMBA校友會單車社孫緹潔社長發起的愛心傘募款活動，也取得熱烈的回響。透過自由樂捐，原本提供的二百支愛心傘，最終追加五十支，總計籌得27萬6千元。典禮中將募集的金額以「全國EMBA 鐵馬論劍單車環島」名義全數捐贈「心路基金會」，成為大家攜手參與公益的美好成果，為社會盡一份心力。

▲全臺13所學校、約200位EMBA菁英選手在向山遊客中心前大合影。（圖／中央大學提供）

閉幕典禮上，中央大學也將象徵著鐵馬論劍的寶劍，交給了下一屆的主辦校元智大學，為「2023第一屆全國EMBA鐵馬論劍單車環島」畫下了完美的句點。期待著環島勇士們在2024年再次相會，共同書寫鐵馬論劍的精彩篇章！結合全臺13所學校、約200位EMBA菁英選手11月25日從中央大學盛大出發，展開為期九天八夜的單車環島挑戰。