元智大學宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦實施

▲元智大學宣布比照公立大學調薪，教職員加薪4％、、學術研究加給調整15%。（圖／元智大學提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。元智大學今（12日）宣布，由於學校財務狀況一向穏健，在董事會支持下，元智大學將配合教育部政策，自113年元旦起調薪，教師本薪調整4%、學術研究加給調整15%。

元智大學校長廖慶榮表示，元智大學秉持徐有庠創辦人興辦一流大學之理念與目標，近年不論是教師薪資及鐘點費，均配合教育部薪資調整標準，並不斷延攬優秀教育研究人才，增加學校整體競爭力，持續為師生打造優質且永續的高等教育環境。感謝教育部對私校調薪補助7成，期盼能持續補助，以利私校長久發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了加強攬才與留才，廖慶榮指出，元智大學自創辦初期即設置「元智津貼」，從助理教授、副教授、到教授分別給予每月13000元至18000元不等的額外津貼，這套制度逐漸演變為「延攬優秀教師獎勵金」；自107年起，新進教師通過審核，每年可領取15萬至22萬元的獎勵金。

元智大學補充說明，元智為國內第一所全面推動學士班雙語教學及必修程式設計之新雙語大學，今年管理、電通及資訊三學院同獲教育部推動學生雙語化學習計畫的殊榮，更結合全球雲端三大企業Microsoft、Google與Amazon共育雲端人才，成為國內第一所「三雲聚頂」策略合作夥伴。另成立「企業書院」結合企業資源，開創台積電等企業半導體學程、管理學理及工程學程，結合企業資源共育具備產業所需人才。

▲元智大學宣布，113年配合教育部政策全面加薪，圖為教授指導學生做實驗。（圖／元智大學提供）